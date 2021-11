Zdroj: TASR/AP Pred 30 rokmi zomrel Freddie Mercury: Pravdu o AIDS odhalil až deň pred smrťou Ubehli neuveriteľné tri desaťročia od momentu, kedy naposledy vydýchla rocková legenda Freddie Mercury. Bol známy svojim búrlivým životom, ktorý predčasne ukončila zákerná choroba. 27. november 2021 Magazín

27. november 2021 Magazín Pred 30 rokmi zomrel Freddie Mercury: Pravdu o AIDS odhalil až deň pred smrťou Ubehli neuveriteľné tri desaťročia od momentu, kedy naposledy vydýchla rocková legenda Freddie Mercury. Bol známy svojim búrlivým životom, ktorý predčasne ukončila zákerná choroba.

Zdroj: TASR/AP

Tak ako je Queen jednou z najvýznamnejších rockových skupín v histórii, patril aj jej líder Freddie Mercury medzi najvýraznejšie zjavy na hudobnej scéne. Získaval si srdcia divákov podmanivým hlasom, aj excentrickým vystupovaním.

Od jeho predčasného úmrtia na ochorenie AIDS ubehlo v stredu 24. novembra 30 rokov.

Rodák zo Zanzibaru

Freddie Mercury, vlastným menom Farrokh Bulsara, sa narodil 5. septembra 1946 na východoafrickom ostrove Zanzibar. Jeho rodičia pochádzali z indickej komunity Parsov, ktorí kedysi utiekli z Perzie do Indie a časť obývala aj východnú Afriku. Keďže bol Zanzibar do roku 1963 pod britským protektorátom, mala rodina britské občianstvo.

Farrokh Bulsara prežil časť detstva odlúčený od rodičov, pretože od ôsmich rokov navštevoval internátnu školu v indickom Bombaji. Už ako dvanásťročný tu založil svoju prvú hudobnú skupinu. V tomto období začal budúci umelec používať krstné meno Freddie. V roku 1963 sa vrátil naspäť do Zanzibaru, hneď v ďalšom roku rodina pred nepokojmi utiekla do Anglicka.

Freddie študoval umenie na West Thames College v západnom Londýne, štúdium grafiky a dizajnu na Ealing Art College absolvoval v roku 1969. Jeho kolegami boli aj Pete Townshend zo skupiny Who, alebo člen Rolling Stones Ron Wood.

Osudové stretnutie

Freddie pôsobil vo viacerých hudobných skupinách, od detstva sa venoval hre na klavír. Kľúčové však preňho bolo stretnutie s gitaristom Brianom Mayom a bubeníkom Rogerom Taylorom, v tom čase hráčmi skupiny Smile. Odchádzajúci spevák za seba sprostredkoval Freddieho ako náhradu. Trojica pribrala basgitaristu Johna Deacona a na Freddieho naliehanie zmenila meno na Queen. Takisto Bulsara začal používať umelecký pseudonym Mercury podľa antického posla bohov.

Skupina Queen vystúpila oficiálne prvýkrát 19. februára 1971 v londýnskej hale Hornsey Town. V júli 1973 vydala prvý album s názvom Queen a získala zaň prvú zlatú platňu. Mesiac nato vyrazila na prvé britské turné ako predkapela vtedy populárneho zoskupenia Mott The Hoople. Publikum ju prijalo výborne a v marci 1974 tak mohla začať svoje prvé vlastné britské turné. Vydala tiež druhú platňu Queen 2.

Fenomén rockovej hudby

Prelomovým bol štvrtý album A Night at the Opera, ktorý vyšiel 21. novembra 1975. Jeho súčasťou bola skladba Bohemian Rhapsody, ktorá vyšla tiež na samostatnom singli – pričom singel aj album viedli hitparády a za obe získal Queen platinové platne.

V londýnskom Hyde Parku odohrali 18. septembra 1976 koncert pre 150 000 fanúšikov, čím prekonali rekord, ktorý dovtedy držali Rolling Stones.

Všetci členovia skupiny mali rovnocenný muzikantský aj autorský prínos a predstavovali výrazné osobnosti – spev, hra na klavíri a javiskový prejav Freddieho Mercuryho jej však dávali čosi nezameniteľné, čo z Queen urobilo fenomén rockovej hudby 70. a 80. rokov minulého storočia.

Skupina vydala ďalšie albumy – A Day at the Races (1976), News of the World (1977) s piesňami We Will Rock You či We Are the Champions a tiež album Jazz (1978) so skladbami Mustapha či Bicycle Race. Novší a dynamickejší zvuk skupina predstavila na albume The Game (1980) s hitom Another One Bites the Dust.

Aký bol ďalší osud skupiny Queen a Freddieho Mercuryho? Dočítate sa to na druhej strane!

Zdroj: TASR