8. december 2023 Zo Slovenska Pred nami je ZASNEŽENÝ víkend, no pokrývka dlho nevydrží! Čaká nás prudká ZMENA Blížiaci sa víkend poteší milovníkov zimy. Už na začiatku týždňa nás však čaká výrazná zmena, ktorá mnohých nepoteší.

Slovensko nedávno zasiahla ďalšia vlna sneženia. Blíži sa však víkend, a tak nastal čas, pozrieť sa, aké počasie nás čaká.

Pripraviť sa musíme na mrazivé počasie. Celodenný mráz sa v piatok a sobotu očakáva prakticky na celom území, s výnimkou západu. Následne dorazí ďalšia vlna zrážok.

Ako bude cez víkend?

Momentálne sa do našej oblasti dostáva chladný vzduch zo severu. Cez víkend sa však očakáva, že dva prechody oklúznych frontov k nám od západu vtiahnu teplejší vzduch. „Prvý oklúzny front začne počasie ovplyvňovať už v sobotu dopoludnia. Na západnom Slovensku by malo slabo snežiť, no veľa snehu nenapadne. Očakáva sa maximálne poprašok a aj to len v oblastiach, kde bude mrznúť,“ informuje portál iMeteo.sk.

Zasnežená nedeľa

Výraznejšie zrážky dorazia už v nedeľu ráno. Od západu bude na mnohých miestach snežiť. Sneženie však nebude také výrazné ako nedávno a napadne maximálne do 5 centimetrov nového snehu.

Začiatok týždňa nepoteší

Po snežení sa začne situácia komplikovať. Od západu sa totiž začne otepľovať a začiatok týždňa už prinesie vysoké teploty.

„Začiatok týždňa prinesie na naše územie výraznejšie oteplenie. Studené, severné prúdenie, ktoré sme tu mali uplynulé dni totiž vystrieda teplejšie západné až juhozápadné prúdenie. To prinesie od začiatku nového týždňa kladné denné teploty na celé naše územie. Odmäk tak príde na celé Slovensko,“ píše server.

Okrem odmäku nás čakajú ďalšie frontálne vlny, ktoré v teplom prúdení prinesú na celé územie Slovenska (s výnimkou hôr) dážď.

„Pred nami sú tak posledné zimné dni po ktorých bude nasledovať oteplenie a dážď. Ochladzovať by sa malo zrejme až na konci budúceho týždňa,“ dodáva iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk