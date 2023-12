7. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Zoznámte sa s NAJVIANOČNEJŠÍM domom v Česku: Zdobí ho štvrť MILIÓNA svetielok S blížiacimi sa sviatkami čoraz viac ľudí zdobí svoje príbytky. Dom, ktorý nájdete u našich susedov, však ťažko niekto prekoná.

Zdá sa, že manželia Hlouškoví z Česka milujú Vianoce. V roku 2017 prvýkrát vyzdobili svoj dom Libišanoch tisícmi svetielok a potešili okoloidúcich.

Rozžiaril sa aj tento rok

Nápad postupne zdokonaľovali a stali sa českými rekordérmi. Dnes je vysvietený dom každoročnou atrakciou, ktorá priláka množstvo turistov.

Svoj dom odeli do vianočného šatu aj tento rok. A neboli by to Hlouškovci, keby opäť neprekonali svoje dielo z predošlých Vianoc.

V prvú adventnú nedeľu sa dom, ktorý je právom označovaný ako najvianočnejší v celom Česku, rozsvietil desiatkami tisíc svetiel.

Prekonali vlastný rekord

Kým v roku 2017 vytvorili výzdobu s 20-tisíc svetielkami, o dva roky neskôr ich už bolo sto tisíc. V tom istom roku premiérovo sprístupnili svoju rozsvietenú záhradu verejnosti. Vlani sme mohli obdivovať 176-tisíc žiaroviek.

A tento rok? Vianočný dom zdobí rekordných 269 509 svetielok!

Svietiace reťaze majú na dĺžku viac ako 6,3 kilometra a iba prívodné káble merajú 2 500 metrov. Záhradu a celý pozemok zdobí aj množstvo jeleňov, stromčekov a ďalších ozdôb.

Množstvo atrakcií

Priamo na dvore nájdete aj betlehem v životnej veľkosti. Zaujímavosťou je aj 12 metrov vysoký nafukovací snehuliak. Príprava takéhoto diela nie je jednoduchá. Manželia začali montovať výzdobu už v polovici septembra.

Ak by ste si chceli túto nádheru pozrieť na vlastné oči, môžete prísť denne medzi 17.00 a 21.00 hodinou. Manželia však upozorňujú, aby ste zaparkovali na okraji obce pri futbalovom ihrisku. Od osvetleného domčeka je parkovisko vzdialené približne 300 metrov.

