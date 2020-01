17. január 2020 Ľubomír Hudačko Regióny Zo Slovenska Vláda uhradí po výbuchu aj možné dodatočné náklady: Potvrdil to premiér Pellegrini

S primátorkou a ministerkou vnútra si prešli aktuálny stav po veľkom nešťastí. Premiér hovoril aj o sume za práce v okolí bytovky.

Foto: Ľubomír Hudačko

„Je to moja druhá návšteva a preto som chcel vedieť, v akej situácii sa nachádzajú postihnuté rodiny a čo všetko sa v rámci aj sanácie celého objektu udialo a či sú, alebo nie sú potrebné prostriedky a aktivity zo strany vlády,“ povedal na úvod brífingu pre médiá.

Náklady rástli

Podľa jeho slov ho primátorka informovala o všetkých krokoch, ktoré boli vykonané s tým, že rodinám boli okamžite poskytnuté prostriedky na pokrytie prípadného nájmu. A aj suma na nákup potrebného vybavenia, keďže rodiny prišli o všetko.

„Od prvého momentu náklady rástli, pretože sa v danej lokalite museli vykonať rôzne aktivity, ktoré postupne budú musieť byť hradené. Je dohoda, nakoľko stále platí mimoriadna situácia v danom mieste, že štát vie všetky náklady, ktoré tam ešte dodatočne vzniknú uhradiť, a to s tým, že na to máme štandardné postupy, ako pri každej mimoriadnej udalosti,“ uviedol premiér.

V prípade definitívneho ukončenia prác, alebo aktivít v lokalite a ukončenia mimoriadnej situácie, sa na Okresnom úrade s krízovým štábom zverifikujú všetky náklady, ktoré môžu byť oprávnené na to, aby ich vláda preplatila.

Ak milión nebude stačiť

„Z diskusie preto vyplýva záver, že v prípade, že prvotný poskytnutý milión eur nebude postačovať, tak vláda je pripravená v rámci definitívneho vyúčtovania uhradiť aj dodatočne náklady, ktoré ešte mesto bude vo vzťahu k vláde avizovať,“ ubezpečil ďalej.

Peter Pellegrini sa vyjadril aj k miliónovej objednávke na odvoz sutín a potrebné práce v okolí bytovky.

Faktúra nebude od ľudí

„Hovorili sme o tom. Chcem povedať jednu vec, pani primátorka disponuje detailným rozpisom položiek. Nie som súdny znalec ani stavbár, aby som vbedel odhadnúť, či kilometer za prevoz aj poplatky sú v primeranej výške, na to sa musia pozrieť odborníci.“

„Chcem však uistiť verejnosť, že táto faktúra nebude hradená z prostriedkov peňazí, na ktoré sa skladali ľudia a firmy a všetci, ktorí chceli osobne pomôcť. Tieto prostriedky budú zo štátneho rozpočtu, alebo z rozpočtu mesta,“ doplnil.

Česká spoločnosť poskytla stroj za euro aj vykonala demoláciu do štvrtého poschodia zadarmo, ale podľa premiéra samotný prevoz tohto obrovského zariadenia už je potrebné hradiť.

„A to je takisto obrovská suma, plus oplotenie a tak ďalej. Takže to nie je len táto jedna faktúra, ktorá sa dnes toľko pertraktuje, ale tam sú ďalšie položky nad rámec. Momentálne sme niekde, ak ma pani primátorka dobre informovala, asi na úrovni 1 380 000 eur,“ doplnil Pellegrini.

Zdroj: Facebook

Ako ďalej povedal, to dáva zodpovednosť aj vedeniu mesta, že musia byť dodržané všetky predpisy o efektívnom a hospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Je teda na vedení mesta, či sú sumy definitívne a oprávnené a či existovali aj iné ponuky.

Čo môže vláda preplatiť

„To už musí zodpovedať pani primátorka. Ja sa nenechám v predvolebnom období vtiahnuť do politickej debaty a obviňovania, že koho je primátorka nominantka. Budem sa v tomto správať spravodlivo,“ vysvetli.

„V prípade, že by išlo o sumy, ktoré sa vymykajú štandardným cenníkom stavebných prác, tie nebude možné zo strany vlády preplatiť, pretože vláda môže preplácať len niečo, čo zodpovedá hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi,“ dodal na záver.

Zdroj: Dnes24.sk