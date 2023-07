Zdroj: TASR/Michal Svítok Prestal váš lekár ORDINOVAŤ? Ministerstvo RADÍ, ako sa dostať k liekom Mnohí Slováci berú niektoré lieky od špecialistov pravidelne. Čo ak im ich však nemá kto predpísať? 22. júl 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

22. júl 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Prestal váš lekár ORDINOVAŤ? Ministerstvo RADÍ, ako sa dostať k liekom Mnohí Slováci berú niektoré lieky od špecialistov pravidelne. Čo ak im ich však nemá kto predpísať?

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Keď lekár – špecialista odíde do dôchodku, pacient sa to nemusí ani dozvedieť. Neraz to zistí až v momente, keď sa chce objednať na vyšetrenie alebo požiadať o predpísanie pravidelne užívaných liekov.

Čakacie doby na vyšetrenie u iných špecialistov, ku ktorým musí pacient prestúpiť, však trvajú aj dlhé mesiace. Aké možnosti teda má, ak si dovtedy za lieky nechce platiť plnú sumu?

Reakciu Ministerstva zdravotníctva SR nájdete na nasledujúcej strane.

Zdroj: Dnes24.sk