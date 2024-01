Prezidentka: Americko-európskym úsilím je urobiť Európu celistvú a mierovú

Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti X po sobotnom stretnutí s delegáciou Kongresu Spojených štátov amerických, ktorá prišla na jednodňovú návštevu Slovenska.

„Riešenie vonkajších hrozieb vrátane ruskej agresie proti Ukrajine a posilnenie nášho štátneho poriadku a demokracie doma je úlohou, ktorú máme spoločnú. Som rada, že dnes prijímam delegáciu Kongresu USA, aby prediskutovala tieto spoločné výzvy,“ povedala hlava štátu.

Making #Europe whole, free and at peace is a joint U.S.-European endeavor. Addressing external threats including Russia's aggression against #Ukraine & strengthening our #RuleofLaw and democracy at home is a task we have in common.



