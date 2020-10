19. október 2020 Zo Slovenska Prezidentka žiada vysvetlenie: Matovič musí objasniť zámer vlády na plošné testovanie

Prezidentka vníma ako nesprávny krok, že ju vopred neinformovali o plošnom testovaní obyvateľov.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navrhla zvolanie Bezpečnostnej rady (BR) SR v súvislosti so zámerom vlády na plošné testovanie. Zaujíma ju prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Informovala o tom na sociálnej sieti. Premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že Bezpečnostnú radu SR zvoláva na utorok (20. 10.).

Aké je riziko?

Hlava štátu chce vedieť najmä to, či je testovanie realizovateľné bez negatívneho dosahu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si vyžiada nemalý počet zdravotníkov. „Dôležité sú aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach. Môjmu názoru musí predchádzať poznanie,“ poznamenala Čaputová.

Prezidentka vníma ako nesprávny krok, že ju vopred neinformovali o plošnom testovaní obyvateľov. Povedala to v pondelok po návšteve Univerzitnej nemocnice Martin. „Nesprávny krok aj v tom zmysle, že skôr ako hlava štátu a hlavná veliteľka ozbrojených síl bola informovaná premiérka inej krajiny Európskej únie. Konštatujem to ako fakt, bez toho, že by som si z toho vyvodzovala osobné zranenia. Teraz je dôležitý konštruktívny postoj, nie osobné spory. Verím, že si to s pánom premiérom vysvetlíme,“ uviedla. Termín stretnutia zatiaľ podľa Čaputovej dohodnutý nemajú. Prezidentka verí, že si naň nájdu čas ešte aj pred zasadnutím bezpečnostnej rady. To by sa malo uskutočniť v utorok popoludní.

Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8-tisíc príslušníkov OS SR. Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.

