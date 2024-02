25. február 2024 Správy Politika Prieskum: Prezidentské voľby by vo februári vyhral Peter Pellegrini Prezidentské voľby by vo februári vyhral predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini so ziskom 54,9 percenta.

Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 45,1 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

V prvom kole prezidentských volieb by Pellegrini získal 35,2 percenta hlasov a Korčok 34 percent. Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan Harabin (11 percent).

Nasledovali by Igor Matovič (päť percent), Ján Kubiš (4,3 percenta), Andrej Danko (3,2 percenta) a Krisztián Forró (3,1 percenta).

Menej ako tri percentá by získali Marian Kotleba (2,4 percenta), Patrik Dubovský (1,3 percenta) a Milan Náhlik (0,5 percenta). Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1025 respondentov v období od 14. do 21. februára 2024.

Zdroj: TASR