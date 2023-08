Zdroj: Facebook.com/Jaro Polaček Primátor Košíc skončil opäť v nemocnici: Nepríjemný úraz si vyžiadal OPERÁCIU Košický primátor utrpel podľa vlastných slov komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Operácii sa napokon nevyhol. 9. august 2023 Politika

9. august 2023 Politika Primátor Košíc skončil opäť v nemocnici: Nepríjemný úraz si vyžiadal OPERÁCIU Košický primátor utrpel podľa vlastných slov komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Operácii sa napokon nevyhol.

Smolný moment zažil košický primátor ešte v stredu 26. júla pri vykladaní bicyklov z auta. „Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil,“ uviedol vtedy Jaroslav Polaček, ktorého záchranka odviezla do nemocnice. Verejnosť následne informoval, že utrpel komplikovanú zlomeninu v oblasti päty.

Krátko na to sa opäť pustil do svojich pracovných povinností, no jeho každodenným spoločníkom sa stal vozík.

„Ten úraz je dosť komplikovaný, to znamená, že ešte to bude mať svoju story. Dúfam, že v priebehu pár dní mi lekári povedia, že nepotrebujem operáciu a potom budem už len niekoľko týždňov čakať,“ uviedol ešte pred necelým týždňom počas svojho živého internetového vysielania.

Napokon si zranenie operáciu predsa len vyžiadalo. V priebehu včerajšieho dňa zverejnil košický primátor na sociálnej sieti svoju fotografiu z nemocničného lôžka a textom „po dnešnej operácii“.

Doplnil aj znak zelenej fajky, čo môže znamenať, že dopadla úspešne.

Zdroj: Dnes24.sk