22. jún 2020 Prvých 100 dní Krajčího v úrade? Zmätočné až rozpačité, hodnotia ambulantní lekári

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) už mohol za prvé tri mesiace vo funkcii naštartovať viaceré projekty, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády v kapitole zdravotníctvo.

A to aj napriek ťažkému obdobiu pandémie nového koronavírusu. V hodnotení prvých 100 dní na pozícii šéfa rezortu zdravotníctva to uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).

„Prvých 100 dní Mareka Krajčího vo funkcii ministra zdravotníctva hodnotíme z pohľadu ZAP za celkom zmätočné až rozpačité obdobie. Zatiaľ nevidíme jasne čitateľnú víziu a cieľ, do ktorého chce minister tento rezort doviezť,“ povedala výkonná riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková.

Poukázala tiež na to, že ZAP ponúkol ministrovi Krajčímu hneď po jeho nástupe do funkcie spoluprácu nielen v boji s pandémiou. Zväz verí, že tak, ako to šéf rezortu zdravotníctva opakovane deklaroval, začne čím skôr pracovať na tvorbe, realizácii a implementácii zásadnej reformy slovenského zdravotníctva, na ktorej systematických krokoch sa budú podieľať najskúsenejší odborníci.

Dolinková dodala, že cieľom všetkých zainteresovaných subjektov v zdravotníctve musí byť v prvom rade budovanie efektívnej, dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov.

„Bez toho, aby sme nastavili financovanie nášho zdravotníctva na minimálne priemernú úroveň krajín Európskej únie, zostane každá reforma a plán len zbožným prianím bez jeho reálneho a citeľného prínosu pre pacientov a zdravotníkov,“ uzavrela.

