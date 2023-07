Zdroj: TASR/AP Putin sa po vzbure prvý raz stretol s Prigožinom: Čo šéf Kremľa ZAMÝŠĽA s vagnerovcami? Po nečakanej jednodňovej vzbure proti Moskve sa Prigožin stiahol a nebolo jasné, kde sa nachádza. Teraz sa postavil Putinovi zoči-voči. 10. júl 2023 Správy Zo zahraničia

10. júl 2023 Správy Zo zahraničia Putin sa po vzbure prvý raz stretol s Prigožinom: Čo šéf Kremľa ZAMÝŠĽA s vagnerovcami? Po nečakanej jednodňovej vzbure proti Moskve sa Prigožin stiahol a nebolo jasné, kde sa nachádza. Teraz sa postavil Putinovi zoči-voči.

Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol so zakladateľom ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom niekoľko dní po tom, čo Prigožin podnikol so svojimi bojovníkmi ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. V pondelok to potvrdil Kremeľ, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

Ponuka pre veliteľov

Trojhodinové stretnutie Putina s Prigožinom sa konalo 29. júna a zúčastnili sa na ňom i velitelia Vagnerovej skupiny. Celkovo naň ruský prezident pozval 35 ľudí, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Putin počas stretnutia podľa hovorcu „zhodnotil“ pôsobenie vagnerovcov na bojisku na Ukrajine i „udalosti z 24. júna“ – teda dňa, keď sa vagnerovci vedení Prigožinom vzbúrili a vydali smerom k Moskve.

Šéf Kremľa si počas stretnutia „vypočul vysvetlenie veliteľov a ponúkol im možnosti na ich ďalšie zamestnanie a použitie v boji“, uviedol Peskov. „Samotní velitelia prezentovali svoju verziu toho, čo sa stalo. Zdôraznili, že sú vernými stúpencami a vojakmi hlavy štátu a vrchného veliteľa a tiež že sú pripravení pokračovať v boji za svoju vlasť,“ povedal hovorca Kremľa.

Nečakaná vzbura

Prigožin mal dlhodobý konflikt s ruským vojenským vedením, ktorý koncom júna vyústil do ozbrojenej vzbury. Šéf vagnerovcov predtým obvinil Rusko z útoku na tábory svojich bojovníkov. Tých následne vyviedol z Ukrajiny, obsadili mesto Rostov nad Donom na juhozápade Ruska a vydali sa smerom k Moskve.

Prigožin vtedy uviedol, že cieľom vzbury nebolo zvrhnutie vlády, no mala „priniesť spravodlivosť“ šéfom obrany a armády za ich podľa neho neprofesionálne konanie.

Koniec vzbury sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko a Prigožin sa mal po nej presunúť do Bieloruska. Lukašenko však minulý týždeň uviedol, že šéf vagnerovcov je späť v Rusku.

Zdroj: TASR