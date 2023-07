Zamestnanec obchodu natočil ZLODEJOV v akcii: Namiesto pochvaly dostal VÝPOVEĎ

Santino Burrola je bývalý vojenský policajt, ktorý ešte nedávno pracoval v americkom supermarkete King Soopers. 18. júna sa mu podarilo natočiť trojicu zlodejov.

Keď zapol nahrávanie, zlodeji práve na parkovisku nakladali do auta množstvo ukradnutých pracích prostriedkov. Santino Burrola sa približoval k autu a na videu počuť, ako hovorí: „Pozrite sa, ako kradnú. Naozaj brácho? Naozaj to musíš robiť? Ekonomika na tom ešte nie je tak zle.“

Ako upozornil portál Fox Business, zlodeji naskočili do auta a začali unikať. Burrola sa do fyzickej potýčky s trojicou mužov nedostane, no podarí sa mu strhnúť fóliu, ktorou bola prekrytá tabuľka s EČV na ich aute.

Video sa stalo virálnym. Zdieľal ho úrad šerifa aj raper Snoop Dogg. Santino Burrola však poriadne narazil.

Spoločnosť sa bráni tým, že firemné pravidlá zamestnancom v prípade krádeže zakazujú akýkoľvek zásah.

Video napokon pomohlo aspoň policajtom. Na záberoch totiž identifikovali jedného zo zlodejov, ktorého rovno obvinili z krádeže.

Santino sa výpovedi plánuje brániť súdnou cestou. Vraví, že prepustenie z práce mu poriadne skomplikovalo plány. Nedostal totiž odstupné a musel odložiť plánované sťahovanie za rodinou na Floridu. Jeho bratranec sa chopil príležitosti a založil online zbierku. Pomocou nej chcú vyzbierať dostatok peňazí na potrebné právne služby.

