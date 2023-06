Zdroj: TASR/AP Putin verzus Prigožin: Ktoré známe MENÁ sa postavili za šéfa Kremľa? Celý svet sleduje pokus o prevrat v Rusku. Ozvali sa už aj známi muži spriaznení s federáciou a vybrali si stranu. Dnes o 15:54 Správy Zo zahraničia

Podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v súvislosti so vzburou súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde vyjadrili aj patriarcha tamojšej pravoslávnej cirkvi Kirill a čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorý povstanie prirovnal k „dýke do chrbta“. V sobotu to uviedla agentúra AFP a televízia Sky News, informuje TASR.

Plná podpora

„Dnes, keď naši bratia bojujú a zomierajú na fronte, je akýkoľvek pokus o vyvolanie sporov vnútri krajiny tým najhorším trestným činom, ktorý sa nedá ničím ospravedlniť,“ vyhlásil Kirill. Zároveň vyzval na „jednotu“ a dodal, že „podporuje snahy ruského prezidenta zamerané na zamedzenie zmätku v krajine“.

Šéfa Kremľa podporil aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorý „Prigožinov zradcovský pochod“ nazval „dýkou do chrbta“. Bojovníkov zároveň vyzval, aby „neprepadli provokáciám“. The Guardian dodáva, že nie je jasné, či Kadyrov odkazoval na vagnerovcov, vojakov ruskej armády alebo obe skupiny.

„Teraz nie je čas na riešenie osobných krívd,“ uviedol čečenský vodca na margo sporov šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina a ruského ministerstva obrany. Vzburu označil za „vojenskú rebéliu“ a dodal, že takéto činy nemajú ospravedlnenie.

Kadyrov posiela mužov

„Plne podporujem každé jedno slovo Vladimira Putina… Rebélia musí byť tvrdo potlačená, a ak si to vyžaduje radikálne opatrenia, sme pripravení,“ povedal na záver svojho vyhlásenia Kadyrov.

Tiež vyhlásil, že vysiela svoje jednotky do „zóny napätia“. Kadyrov uviedol, že do „zóny napätia“ na juhu európskej časti Ruskej federácie boli z Čečenskej republiky vyslaní príslušníci tamojšieho ministerstva obrany a federálnej Národnej gardy.

Aj Erdogan

K podpore sa pridal aj turecký líder Recep Tayyip Erdogan. Osobne Putinovi zavolal.

Ako uviedla agentúra AFP, Kremeľ vo svojom vyhlásení o telefonáte konštatoval, že „ruský prezident poskytol informácie o situácii v krajine v súvislosti s pokusom o ozbrojené povstanie. Prezident Tureckej republiky vyjadril plnú podporu krokom ruského vedenia.“ Tlačová služba Kremľa vo svojom komuniké doplnila, že telefonát sa konal z iniciatívy tureckej strany.

Posielajú si odkazy

Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že „zastaví“ najvyššie vedenie ruskej armády. V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotnom televíznom prejave uviedol, že vysoké „ambície“ niektorých jednotlivcov viedli k „vlastizrade“. Konanie vzbúrencov označil za „zradu“. Zároveň pohrozil „nevyhnutným trestom“ pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.

