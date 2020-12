16. december 2020 Správy Zo Slovenska Radšej lockdown ako celoplošné testovanie, myslí si väčšina Slovákov

K povinnému testovaniu sa výrazne častejšie hlásia ľudia, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie.

12 Galéria

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Slováci by dali prednosť lockdownu pred povinným celoplošným testovaním. Zároveň je relatívne veľká skupina respondentov, a to 36,1 percenta, ktorá sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý vznikol z iniciatívy MNFORCE, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame.

Testovanie si spájajú s premiérom

Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV komentoval, že k zástancom povinného testovania patrí len zmenšujúca sa skupina respondentov, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie. Vidí dve možné vysvetlenia tohto výsledku. „Jedným je silné naviazanie testovania na osobu premiéra a jeho klesajúcu popularitu,“ povedal s tým, že v tom prípade je otázka o testovaní aj odpoveďou na schvaľovanie postupu premiéra.

Druhé vysvetlenie podľa Bahnu je, že povinné testovanie vnímajú ľudia ako silnejší zásah do súkromia, vyžadujúci navyše aktívnu participáciu, než obmedzenia, ktoré prichádzajú s lockdownom.

K možnosti zastaviť šírenie epidémie pomocou lockdownu sa úplne priklonilo 21,4 percenta respondentov, kým povinné testovanie má 14,8 percenta jasných zástancov.

Pri započítaní menej vyhranených odpovedí, ktoré sú skôr v prospech jednej alebo druhej možnosti, je pomer zástancov lockdownu 40,7 percenta k 23,1 percenta zástancov testovania.

K povinnému testovaniu sa výrazne častejšie hlásia respondenti, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie. Medzi respondentmi, ktorí sú veľmi alebo skôr spokojní s tým, ako postupuje vláda pri zvládaní pandémie, preferuje testovanie 32,6 percenta. Naopak, medzi respondentmi nespokojnými s postupom vlády je len 18 percent zástancov povinného plošného testovania. Za testovanie sú tiež častejšie respondenti, ktorí súhlasia s tvrdením, že plošné testovanie pomohlo pri boji s epidémiou na Slovensku.

Projekt dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskum sa realizoval 10. až 14. decembra na vzorke 1000 ľudí.

Zdroj: TASR