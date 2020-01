Dnes o 10:28 Jakub Forgács Krimi Ranná dráma vo Zvolene: Pri zimáku došlo k streľbe, u muža našli aj drogy, FOTO

Vo Zvolene sa v utorok ráno strieľalo. Muža so zbraňou v ruke zadržali mestskí policajti.

9 Galéria

Neďaleko známeho zvolenského športoviska, ktoré pri hokejových zápasoch navštevujú stovky ľudí, bolo len pred niekoľkými hodinami počuť streľbu. „Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá strelca zadržala. Pri osobnej prehliadke boli uňho okrem zbrane nájdené aj drogy,“ uviedol v utorok doobeda Martin Svatuška, referent pre styk s verejnosťou Mesta Zvolen.

„K incidentu došlo v ranných hodinách, kedy mal areál zvolenského zimného štadióna kontrolovať strážnik. Pri pravidelnej obhliadke niekdajšieho športového hotela mal niekto vystreliť na jeho psa, a tak ihneď privolal pomoc na telefónnom čísle 159,“ pokračoval Svatuška.

„Naša hliadka bola na mieste v priebehu niekoľkých minút. Ihneď po opustení služobného vozidla začali jej členovia kontrolovať okolie budovy, pričom natrafili na strelca so zbraňou v ruke. Okamžitým zásahom sa ho podarilo zaistiť, po následnej osobnej prehliadke dokonca u útočníka našli drogy,“ uviedol náčelník mestskej polície vo Zvolene Juraj Chabada

Chabada dodal: „Zasahujúci policajti zvládli zákrok na vysokej odbornej a taktickej úrovni, čo vôbec nie je jednoduché v situácii, kedy sa ozbrojený útočník javí byť pod vplyvom omamných látok a stojí oproti policajtovi so zbraňou v ruke, ako sa to stalo dnes.“ Strelec bol následne odovzdaný do rúk príslušníkov štátnej polície, ktorí budú celý prípad riešiť ďalej.

Zábery od TV JOJ aj mestských policajtov z miesta si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii!

9 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk