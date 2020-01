20. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pred 90 rokmi sa narodil Buzz Aldrin, druhý muž na Mesiaci

Pranostika na dnes znie: "Január dobrý je, keď chotár biely je." Meniny oslavuje Dalibor. Slnečno, miestami hmla. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia.

Zdroj: TASR

Západ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné teploty 2 až 5 stupňov Celzia.

Stred: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne Celzia.

Východ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne Celzia.

Meniny má Dalibor

Mužské meno Dalibor má slovanský pôvod a znamená „vzďaľuj boj“. Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena (vyskytuje sa skôr na území Čiech), oslovujeme aj Dalino, Daliborko.

Daliborovia, ktorí meniny oslavujú 20. januára, sú aktívni ľudia s pozoruhodnou emotívnosťou. Charakteristickou črtou ich osobnosti je oddanosť rodine.

Daliborovia sú aj svedomití a majú zmysel pre spoluprácu. Vyhovuje im klasické štúdium a cudzie jazyky. Sú veľmi dobrými profesormi, odborníkmi v oblasti financií, ale vydajú sa aj na umeleckú dráhu. Dokážu sa rýchlo spriateliť. Ich vôľa nie je vždy na rovnakej úrovni, no vedia presne, čo chcú.

Ak si chcú Daliborovia udržať hmotnosť a pevné zdravie, nemali by byť priveľmi maškrtní.

Ich obľúbená farba je oranžová, ochranné rastliny sú rozmarín, čakanka, ochranná kamene zafír a jaspis.

Stalo sa doma

1344 – Vydali Privilégium Ľudovíta I. – najstaršie ustanovenie o konaní výročného trhu v Bratislave. Podľa neho sa výročný trh mal začať sedem dní pred sv. Vavrincom (10. augusta) a skončiť sedem dní po ňom. Tieto trhy sa konali v dolnej časti dnešného Námestia Slovenského národného povstania (SNP) v Bratislave.

1939 – Československý prezident Emil Hácha vymenoval novú, šesťčlennú vládu Slovenska na čele s Jozefom Tisom.

1946 – Na konferencii bývalých sociálnych demokratov v Bratislave založili Stranu práce. Predsedom sa stal Ivan Dérer.

2009 – Dodávky plynu z Ruskej federácie (RF) na Slovensko cez územie Ukrajiny sa obnovili.

2013 – Projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice 2013 oficiálne otvorili v košickom Štátnom divadle (ŠD).

Stalo sa vo svete

1265 – Prvýkrát zasadal anglický parlament.

1503 – V Španielsku založili obchodnú radu Casa de Contratacion na obchodovanie s Amerikou.

1667 – Podpísaním mieru v dedine Andrusovo pri Smolensku sa skončila 13-ročná vojna medzi Ruskom a Poľskom. Poľsko stratilo Kyjev a časť Ukrajiny.

1887 – Americký Senát súhlasil s prenajatím prístavu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch, ktorý sa stal významnou základňou vojnového námorníctva USA.

1930 – Narodil sa americký pilot a astronaut BUZZ ALDRIN, celým menom Edwin Eugene Aldrin, pilot lunárneho modulu kozmickej lode Apollo 11. Dňa 20.7.1969 spolu s Neilom Armstronngom, ale ako druhý vystúpil z modulu na povrch Mesiaca.

1942 – Na konferencii vo Wansee nacisti prijali rozhodnutie o konečnom riešení židovskej otázky.

1945 – Maďarsko bezpodmienečne kapitulovalo. Dočasná vláda Bélu Dálnokiho-Miklósa uzavrela prímerie so Spojencami a vypovedala vojnu Nemecku.

Demokrata, 32. amerického prezidenta (1933–1945) Franklina Delana Roosevelta inaugurovali za hlavu štátu USA už dovtedy rekordného, štvrtého funkčného obdobia.

1961 – Demokrat, John Fitzgerald Kennedy bol inaugurovaný ako 35. prezident USA. Prezidentom bol do 22. novembra 1963, kedy zomrel na následky atentátu.

1964 – Skupina The Beatles uviedla na americký hudobný trh svoj druhý album – Meet the Beatles!.

1969 – Začali raziť prvý tunel pražského metra.

1981 – Iránske úrady prepustili po 444 dňoch na slobodu 52 amerických rukojemníkov. Iránski študenti prepadli 4. novembra 1979 veľvyslanectvo USA v Teheráne a zajali vtedy 90 rukojemníkov.

1981 – Republikán Ronald Wilson Reagan zložil prísahu ako 40. prezident USA (1981–1989).

1987 – V Bejrúte uniesli osobitného vyslanca arcibiskupa z Canterbury Terryho Waita. V zajatí ho držali takmer päť rokov.

1996 – V palestínskych autonómnych oblastiach zvolili v prvých všeobecných voľbách 88-člennú samosprávnu radu, pričom 50 kresiel získalo hnutie Al-Fatah a jeho vodcu Jásira Arafata zvolili za prezidenta.

1998 – Vedci Dr. James Robl a Dr. Steven Stice z americkej Massachusettskej univerzity oznámili, že sa im podarilo úspešne vyklonovať dve teľatá.

2001 – Filipínsky prezident Joseph Estrada, obviňovaný z korupcie, odstúpil zo svojho úradu.

2003 – Bývalý srbský prezident Milan Milutinovič sa dobrovoľne vzdal haagskemu Medzinárodnému tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii (ICTY).

2005 – Republikán, 43. americký prezident (2001–2009) George Walker Bush počas slávnostnej inaugurácie zložil slávnostný sľub, ktorým začal svoje druhé funkčné obdobie v úrade prezidenta USA.

2009 – Demokrata Baracka Obamu inaugurovali za 44. prezidenta Spojených štátov amerických, ako prvého šéfa Bieleho domu afroamerického pôvodu.

Tranzit ruského plynu európskym spotrebiteľom cez ukrajinské územie sa obnovil. 2010 – Týždeň po predchádzajúcom ničivom zemetrasení, zasiahlo Haiti opäť silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1, epicentrum sa nachádzalo zhruba 56 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Port-au-Prince v hĺbke 22 kilometrov.

2013 – Rakúski voliči sa v referende vyslovili za zachovanie povinnej vojenskej služby, za ktorú hlasovalo takmer 60 percent voličov.

Demokrat, 44. americký prezident Barack Obama na súkromnej ceremónii v Bielom dome zložil prísahu na druhé funkčné obdobie.

2017 – Donalda Trumpa inaugurovali za 45. prezidenta USA.

2018 – Matthias Walkner sa stal prvým rakúskym víťazom kategórie motocyklov na Rely Dakar.

Skladba dňa

1979 – Narodil sa Rob Bourdon (rodený Robert Gregory Bourdon), Calabasas, California, USA, hráč na bicích nástrojoch americkej skupiny Linkin Park. Táto nu metalová formácia vznikla v Agoura Hills v roku 1996. Názov vznikol ako deformovaný výraz pre Lincoln Park. V októbri 2000 vydali debutový album Hybrid Theory, za ktorý dostali platinovú platňu. Hybrid Theory mal byť pôvodne aj názvom skupiny.

V marci 2003 vydali druhý album Meteora. Na svojom konte majú sedem štúdiových albumov, siedmy One More Light vyšiel v máji 2017, pred ním šiesty The Hunting Party vydali v júni 2014. V americkom singlovom TOP 40 rebríčku mali zatiaľ desať skladieb, najúspešnejšou bola In The End v októbri 2001, ktorá sa dostala na druhé miesto. Úspešní sú aj na Britských ostrovoch, do hitparády sa dostalo jedenásť ich piesní. Získali dve ceny Grammy za rok 2001 a 2005.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR