Zdroj: TASR/Martin Baumann Raši: Ani úradnícka vláda nezachráni eurofondy. CHYBOVOSŤ ministerstiev nás stála MILIÓNY Úradnícka vláda sa snaží zachraňovať staré eurofondy, naštartovať nové a transformovať niektoré regióny investíciami do ekologických riešení. Aké je ich skutočné čerpanie? 7. júl 2023 ELA Správy Politika

7. júl 2023 ELA Správy Politika Raši: Ani úradnícka vláda nezachráni eurofondy. CHYBOVOSŤ ministerstiev nás stála MILIÓNY Úradnícka vláda sa snaží zachraňovať staré eurofondy, naštartovať nové a transformovať niektoré regióny investíciami do ekologických riešení. Aké je ich skutočné čerpanie?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nemali čakať dva mesiace

Poslanec a podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia Richard Raši si myslí, že opatrenia, ktoré vláda prijala na základe ústnej informácie vicepremiérky Lívie Vašákovej, mala prijať hneď po svojom nástupe a nečakať takmer dva mesiace.

„Vláda skutočný stav čerpania eurofondov nedala ani na papier, takže čerpanie musí byť vo veľmi zlom stave,“ uviedol v tlačovej správe strany Raši.

Ak nemajú eurofondy prepadnúť, podľa zástupcu Hlasu treba čerpať viac ako 20 miliónov eur denne, čo považuje za nereálne.

„Vláda na svojom rokovaní neprijala žiadne zásadné nové opatrenia, aby sa nevyčerpané eurofondy nemuseli vracať do Bruselu,“ tvrdí Raši. Slovensko tak podľa neho príde o stovky miliónov eur, ktoré sa mohli investovať do projektov a zvýšenia kvality života v regiónoch.

Keď Raši ako vicepremiér pre investície a informatizáciu spolu s vládou na čele so Smerom-SD po dvoch rokoch na poste v marci 2020 končil, zanechal čerpanie v objeme 4,9 miliardy eur, čo bolo 32 % z vtedajšej celkovej alokácie 15,3 miliardy eur.

Eurofondová apokalypsa

Raši upozornil, že tempo čerpania eurofondov či financií z Plánu obnovy je na Slovensku jedno z najpomalších v EÚ. A po vládach, kde mala na starosti eurofondy Veronika Remišová, nám zostala eurofondová apokalypsa.

„Vďaka amaterizmu ľudí, ktorí tu vládli posledného tri a pol roka, príde Slovensko o stovky miliónov eur, ktoré sa mohli investovať do projektov a zvýšení kvality života v regiónoch,“ dodáva Raši.

Vašáková: Čerpanie eurofondov stúplo

Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je k 30. júnu vyčerpaných zo starých eurofondov (na obdobie rokov 2014 až 2020) celkom 10,67 miliardy eur. Ostáva ešte vyčerpať 3,83 miliardy eur. Uviedla to vo štvrtok po rokovaní vlády podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

„Dostávame sa teda zo 70,41 % vyčerpaných peňazí na 73,58 %. Čerpanie za posledný mesiac bolo vo výške 458 miliónov eur. Prijali sme aj uznesenie vlády, kde sa snažíme naďalej zefektívňovať proces dočerpania starých eufondov, napríklad zjednodušovaním procesu verejného obstarávania. Rezorty budú mať za úlohu nájsť náhradné opatrenia pre prípad, že by nebolo možné zazmluvnené projekty zrealizovať. Sú to tzv. rýchle opatrenia na to, aby sme peniaze do konca roka vedeli vyčerpať,“ priblížila.

Ďalšie úlohy sa podľa jej slov týkajú jednotlivých rezortov a plánu obnovy.

„Týka sa to napríklad rezortu školstva, tretej žiadosti o platbu. Potrebujeme ešte vyhlásiť jeden grant, ide o vyhlásenie online maturity. Máme tam potom úlohy pre ministerstvo investícií ohľadom kvantových komunikačných technológií a superpočítača. Sú tam aj úlohy pre ministerku spravodlivosti, ktoré sa všetky tri týkajú investícií do kúpy a rekonštrukcie súdnych budov,“ dodala Vašáková.

„Najvyšší nárast čerpania v mesiaci jún sme zaznamenali práve pri Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorý je v gescii ministerstva investícií. Za celé obdobie od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 sme za posledný mesiac zaznamenali najvyššiu úroveň čerpania práve v spomínanom IROP-e, a to 10,84 %. Nárast sa evidoval aj v prípade ostatných operačných programov (OP). Napríklad pri OP Integrovaná infraštruktúra za posledný mesiac narástlo čerpanie o 3,34 % a pri ostatných operačných programoch nárast čerpania bol do 1 %,“ doplnil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík.

Zdroj: Dnes24.sk