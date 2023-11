Zdroj: TASR/Martin Baumann Raši by chcel zmenu volebných obvodov už v roku 2027 Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) by považoval za ideálne, ak by sa zmena počtu volebných obvodov týkala už volieb do Národnej rady (NR) SR v roku 2027. 26. november 2023 Politika

Vníma však, že na zmenu Ústavy SR nemá koalícia v parlamente dostatok hlasov poslancov. Podpredseda SaS Branislav Gröhling je proti tejto zmene, považoval by to za podvod na voličoch.

Viacero volebných obvodov na parlamentné voľby je podľa Rašiho dôležitých na to, aby boli regionálni lídri zvolení okresmi.

„Je to tá najdemokratickejšia forma,“ povedal Raši. Gröhling bude iniciovať stretnutie v rámci opozície, aby si vyjasnili výhody a nevýhody takejto zmeny.

Voliči by si podľa neho mohli do NR SR vyberať ľudí len z jednotlivých okresov alebo oblastí. Do národného parlamentu si podľa neho treba vyberať ľudí z celého Slovenska.

