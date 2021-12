Zdroj: YouTube.com/Reprofoto ADdictive Reklamu o snehuliakovi si zamiloval celý svet: Stvoril ju rodák zo Slovenska, VIDEO Reklama v podobe krátkeho filmu si získala mnohých ľudí naprieč svetom. Možno vás poteší ešte viac! Jej spoluautorom je rodák zo Slovenska. 4. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

4. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Reklamu o snehuliakovi si zamiloval celý svet: Stvoril ju rodák zo Slovenska, VIDEO Reklama v podobe krátkeho filmu si získala mnohých ľudí naprieč svetom. Možno vás poteší ešte viac! Jej spoluautorom je rodák zo Slovenska.

Reklamy vieme rýchlo rozdeliť na nudné, otravné a tie, ktoré sa nám dokážu celkom dobre dostať pod kožu. No špeciálnou kategóriou sú také, ktoré nás chytia za srdce.

Apple v týchto dňoch predstavil krátky film z dielne Jasona Reitmana a jeho otca Ivana, ktorý má slovenské korene a je čestným občanom Komárna. Ich príbeh si pozrelo na YouTube vyše 8 miliónov užívateľov a je pravdepodobné, že toto číslo ešte porastie.

Dievčatko, ktoré sa nechce vzdať

Hlavnou hrdinkou trojminútového videa s názvom Saving Simon (Záchrana Simona) je malé dievčatko, ktoré sa rozhodlo za každú cenu zachrániť svojho zbožňovaného snehuliaka, a tak mu našlo nový domov v mrazničke. Dievčatko kamaráta počas roka kontroluje, doslova ráta dni, keď opäť nasneží, aby ho mohlo odniesť bezpečne pred dom.

Ak čakáte klasický šťastný koniec, musíme vás sklamať. Reklama divákom predostrie nečakaný zvrat, po ktorom to však režisérovi ľahko odpustíte.

Prečo? Pozrite si vo videu. Ako informuje portál Decider, je to vôbec prvá spolupráca medzi otcom a synom, pričom vianočnú reklamu točili pomocou iPhone 13. Príbeh je síce reklamou na mobilný telefón, no to si uvedomíte až v jeho závere.

Kto je Ivan Reitman

Ivan Reitman je hollywoodsky režisér a producent, ktorý sa podieľal na známych filmoch ako Krotitelia duchov, Policajt zo škôlky, Beethoven, Junior, Šesť dní, sedem nocí, Evolúcia, či Bastardi. Mnoho ľudí nevie, že sa narodil v Komárne, odkiaľ s rodinou odcestoval do zahraničia.

V Hollywoode sa Reitmanovcom darí. Jason Reitman totiž kráča v otcových stopách. Talentovaný režisér sa už stihol podpísať pod niekoľkými filmovými kúskami. Natočil snímky ako napríklad Ďakujeme, že fajčíte, Tully, Lietam v tom, či Hlavný kandidát.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk