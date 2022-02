Zdroj: TASR/Jakub Kotian Roman Mikulec zostáva vo funkcii: Opozícii sa ministra vnútra odvolať nepodarilo Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra vnútra. Mikulec podľa Roberta Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov NAKA. Dnes o 20:52 Politika

Dnes o 20:52 Politika Roman Mikulec zostáva vo funkcii: Opozícii sa ministra vnútra odvolať nepodarilo Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra vnútra. Mikulec podľa Roberta Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov NAKA.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní podržali vo funkcii ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Za návrh na jeho odvolanie hlasovalo len 50 zo 126 prítomných poslancov. Proti bolo 62, zdržalo sa 13 zákonodarcov a jeden nehlasoval.

Odvolávanie inicioval Smer-SD

Za Mikulcov koniec vo funkcii hlasovali okrem opozičných poslancov aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská (Sme rodina). Ostatní poslanci za Sme rodina sa zdržali alebo neboli na hlasovaní prítomní.

Mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra inicioval Smer-SD s podporou nezaradených poslancov. Mikulec podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Vážne obvinenia

Šéf strany tvrdí, že minister o tom nielen vedel, ale aj riadil vyšetrovateľov, ktorí „spáchali trestný čin sabotáže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti“. Fico hovorí o „organizovanej skupine“, ktorej úlohou malo byť „pozatvárať celú opozíciu“. Mikulec obvinenia odmietol.

Schôdza sa začala ešte v piatok (18. 2.), pokračovala v utorok (22. 2.) i v stredu. Poslanci Smeru-SD počas diskusie čítali z uznesenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v trestnej veci obvinenej skupiny vyšetrovateľov NAKA zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Hovoria o megaškandále

Opozičný Smer-SD považuje za hanebné, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nezískal ani nadpolovičnú väčšinu poslancov Národnej rady (NR) SR pri hlasovaní o jeho odvolaní. Na zotrvanie vo funkcii to však stačilo, plénum ho v stredajšom hlasovaní neodvolalo.

„Je to na uterák. Navyše, nikto nevyvrátil ani jeden jediný argument z tohto megaškandálu v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), ktorý opozícia v súvislosti s odvolávaním ministra Mikulca uviedla,“ reagoval na výsledky hlasovania hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.

Podpora vyšetrovateľom

Premiér Eduard Heger (OĽANO) hovorí o účelovej schôdzi k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Opozícia podľa neho klame a zavádza. Polícia má podľa neho voľné ruky a ďalej pracuje. Poďakoval poslancom, ktorí potvrdili Mikulcovo zotrvanie vo funkcii. Mikulec zároveň deklaroval podporu všetkým vyšetrovateľom polície i inšpekcie, ktorí si svoju prácu vykonávajú zákonne.

„Boli sme svedkami účelovej schôdze,“ uviedol Heger. Opozícia podľa neho takto chcela vyslať signál všetkým, ktorí za jej vlády páchali trestnú činnosť, aby sa nepriznávali, pretože za nich bojuje. Okrem toho vidí jej zámer v zastrašovaní poctivých vyšetrovateľov. Predstavitelia opozície sú podľa neho schopní všetkého. Dokazuje to podľa premiéra, že súčasná vláda „stojí na správnej strane“, ale aj to, čo by čakalo krajinu, ak by sa opozícia dostala späť k moci.

Mikulec rovnako hovorí o prekrútenom príbehu, ktorý počas schôdze zaznieval. Tvrdí, že pri svojej obhajobe používal fakty a najmä výroky súdov, pretože tie sú jedinou inštitúciou rozhodujúcou o vine a nevine. Pripomenul, že Krajský súd v Bratislave jasne rozhodol o nevine vyšetrovateľov. Opozícii však podľa neho vyhovuje prispôsobovať si fakty.

„Žijú v prekrútenom svete, majú prekrútené hodnoty. Dokazuje to vyše 30 ľudí, ktorí sa za uplynulé dva roky priznali k páchaniu trestnej činnosti za ich vlády, pod ich vedením,“ dodal.

