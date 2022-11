Zdroj: TASR/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Rozpadá sa nám Putin pred očami? ČUDNÉ POHYBY, šéfa Kremľa zrádzajú vlastné ruky! Putin si roky pestuje imidž rozhodného a neoblomného vodcu, ktorý akoby nestarol a je vždy v perfektnej forme. V poslednej dobe to tak ale nevyzerá. 24. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

O zdraví Vladimira Putina sa špekuluje už mesiace. Šéf Kremľa na verejnosti vystupuje len sporadicky, z ojedinelých fotiek a videí sa však zdá, že nie je celkom vo forme.

Prvé náznaky

O podlomenom zdraví ruského prezidenta sa začalo intenzívne hovoriť ešte v apríli tohto roka po stretnutí ruského prezidenta s ministrom obrany Sergejom Šojguom. Zábery Putina zvláštne sa pridŕžajúceho stola obleteli svet.

Putin bol zhrbený, mal neprirodzene vytočné nohy a pravačkou sa kŕčovito pridŕžal stola. Na stretnutí tiež sústavne podupkával nohou a zdalo sa, že nie je celkom vo svojej koži.

Neslúžia mu ruky?

Vyzerá to tak, že Putinove komplikácie s pohybom sa stupňujú. Odhalil to záznam z jeho stretnutia s oligarchom Dmitrym Mazepinom. Putin sa s ním stretol za tým istým stolom ako na jar so Šojguom.

Putin opäť pravou rukou pevne zviera stôl, druhú má vyloženú na blízkom stolíku a neustále krúti zápästím. Miestami sa zdá, že pohyby ľavej ruky sám neovláda.

Podozrenia na diagnózy

Je všeobecne známe, že tras rúk je jedným z typických znakov Parkinsonovej choroby. Práve s touto teóriou pred niekoľkými týždňami vyrukoval britský denník The Sun. Ten má vraj k dispozícii dokumenty, ktoré majú Putinove závažné diagnózy dokazovať. Okrem Parkinsonovej choroby podľa britských novinárov prezidenta trápi aj rakovina pankreasu.

„Putin je pravidelne dopovaný rôznymi druhmi steroidov a injekcií proti bolesti, aby zastavil šírenie rakoviny,“ cituje denník z dokumentu. V tom sa tiež píše, že Parkinsonova choroba má byť zatiaľ v počiatočnom štádiu, príznaky sa však postupne zintenzívňujú.

