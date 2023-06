Ruská kráľovná krásy je ľuďom na smiech: Botoxová HRÔZA, odkazujú blondínke

Rusko má okrem klasickej súťaže krásy aj koncept s názvom Pani Ruska určený pre vydaté ženy. Tento rok si titul odniesla blonďavá učiteľka angličtiny Natalja Oskarová. Sociálne siete však ukazujú, že verejnosť má na víťazku iný názor ako porota súťaže.

S komentármi pod jej fotkami sa roztrhlo vrece a väčšina z nich je veľmi nelichotivá. Novú kráľovnú krásy považuje mnoho ľudí za umelú, botoxovú a jednoducho škaredú. Jej fotky z finále súťaže s korunkou na hlave porovnávajú so zábermi z jej Instagramu. Pravdou je, že na nich vyzerá dosť odlišne. Natalja neskyje, že fotky na jej sieťach sú výrazne retušované.

„Mohla by dostať roku Jokera v najnovšom Batmanovi,“ prirovnal missku ku komixovému záporákovi ďalší komentujúci. Viacero komentujúcich tiež polemizovalo o tom, či by v súťažiach krásy mali byť povolené plastické operácie. Domnievajú sa totiž, že Natalja ich má za sebou viacero.

Pozitívne reakcie sa v mori komentárov hľadajú len ťažko, no pár užívateľov poukázalo na to, že tak kruto hodnotiť niečí vzhľad nie je v poriadku. „Možno je to dobrá matka, možno je to skvelá učiteľka. S plastikami to prehnala, ale nechajte ju žiť,“ píše istá Pam.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

It’s not even the worst part. Pictures from her instagram are on the right. It’s clear that… Russia lies about everything. Even looks. I smell memes. pic.twitter.com/EQtowgf2PL