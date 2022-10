Zdroj: TASR/AP Rusko hrozí SVETOVOU VOJNOU: Ak Ukrajina vstúpi do NATO, je to vraj zaručené Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 30. septembra prekvapivo oznámil, že Kyjev podal o zrýchlený vstup do NATO. Rusko reaguje tvrdými slovami. 13. október 2022 Správy Zo zahraničia

13. október 2022 Správy Zo zahraničia Rusko hrozí SVETOVOU VOJNOU: Ak Ukrajina vstúpi do NATO, je to vraj zaručené Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 30. septembra prekvapivo oznámil, že Kyjev podal o zrýchlený vstup do NATO. Rusko reaguje tvrdými slovami.

Prijatie Ukrajiny do NATO by podľa popredného ruského predstaviteľa mohlo viesť k tretej svetovej vojne. Námestník tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Alexander Venediktov to povedal v štvrtkovom rozhovore pre agentúru TASS, z ktorého cituje spravodajská stanica Sky News.

Zaručená eskalácia

„Kyjev si je dobre vedomý toho, že takýto krok by znamenal zaručenú eskaláciu k tretej svetovej vojne,“ povedal Venediktov. „(Ukrajinci) s tým zjavne rátajú – vytvoria informačný šum a opäť na seba upozornia,“ dodal.

Venediktov okrem toho zopakoval ruské tvrdenie, že Západ sa prostredníctvom svojej pomoci Ukrajine „priamo zúčastňuje na tomto konflikte“. Západ tieto obvinenia odmieta s tým, že len pomáha Ukrajine brániť sa proti ničím nevyprovokovanej ruskej agresii.

Zrýchlený vstup do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 30. septembra prekvapivo oznámil, že Kyjev podal o zrýchlený vstup do NATO.

Došlo k tomu bezprostredne po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku. Urobil tak na základe kontroverzných referend, ktoré sa v týchto oblastiach uskutočnili. Medzinárodné spoločenstvo referendá ani pričlenenie oblastí neuznáva.

Putin neblafuje

Ruská armáda bude zničená vojenskou reakciu Západu v prípade, ak ruský prezident Vladimir Putin použije jadrové zbrane proti Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Putin hovorí, že neblafuje. Nemôže si dovoliť blafovať a musí byť jasné, že ľudia podporujúci Ukrajinu, členské štáty Európskej únie, Spojené štáty a NATO tiež neblafujú,“ povedal Borrell vo štvrtok v Bruseli.

Dodal, že akýkoľvek jadrový útok proti Ukrajine podnieti odpoveď, nie jadrovú, no takú silnú, že ruská armáda bude zničená.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) uviedol, že základným účelom jadrového odstrašovania NATO je zachovať mier a zabrániť nátlaku voči spojencom Aliancie, píše Reuters. Dodal, že okolnosti, za ktorých NATO možno bude musieť použiť jadrové zbrane, sú „extrémne vzdialené“.

Šéf NATO povedal, že ak by Rusko použilo akékoľvek jadrové zbrane proti Ukrajine, malo by to vážne následky. „Nebudeme špecifikovať, ako presne zareagujeme. Zásadne to však zmení povahu konfliktu,“ dodal.

USA a NATO vážia slová

Putin nedávno vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť „všetky dostupné prostriedky“.

Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.

USA a NATO sa doposiaľ vyhýbali priamemu zapojeniu do vojny na Ukrajine pre obavy, že by tým vyvolali katastrofický jadrový konflikt s Moskvou, pripomína AFP.

