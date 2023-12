Rusko rozpútalo na Ukrajine PEKLO: Výbuchy hlásili z viacerých miest

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že Rusko počas noci vypálilo približne 110 rakiet, väčšinu z nich však ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.

Rusko podľa jeho vyjadrení útočilo hypersonickými raketami Kinžal, systémami S-300, strelami s plochou dráhou letu a dronmi.

Štyri osoby prišli o život v meste Dnipro v Dnepropetrovskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny po ruských útokoch na pôrodnicu, obytné domy a nákupné stredisko, uviedol gubernátor tejto oblasti Serhij Lysak.

Dodal, že ďalších takmer 15 ľudí utrpelo zranenia. Miestne úrady hlásili dve obete na životoch v Kyjeve, dve v Odese a po jednom mŕtvom v Charkove a Ľvove.

Zelenskyj vyjadril sústrasť pozostalým obetí a dodal, že všetky služby v krajine nepretržite pracujú a poskytujú potrebnú pomoc.

Rusko v piatok skoro ráno zaútočilo raketami a dronmi na viaceré ukrajinské mestá vrátane Kyjeva. Ukrajinské úrady vydali varovania pred vzdušnými útokmi na celom území krajiny.

The moment when either a downed missile or failed AD hit a high rise in Kiev. pic.twitter.com/SAFFMOLEjZ