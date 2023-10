Zdroj: TASR/Martin Baumann Rysuje sa NOVÁ vláda! Fico a Pellegrini sa už mali dohodnúť aj na mene PREMIÉRA Zdá sa, že všetko smeruje k úspešnému zostaveniu vlády. Dve strany sa už mali údajne dohodnúť aj na poste budúceho premiéra. 6. október 2023 Politika

6. október 2023 Politika Rysuje sa NOVÁ vláda! Fico a Pellegrini sa už mali dohodnúť aj na mene PREMIÉRA Zdá sa, že všetko smeruje k úspešnému zostaveniu vlády. Dve strany sa už mali údajne dohodnúť aj na poste budúceho premiéra.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Smeru sa malo podariť dohodnúť podmienky vytvorenia novej vládnej koalície. Informoval o tom portál Aktuality.sk, ktorý sa odvoláva na dobre informované zdroje.

Portál informuje, že podľa jeho zdrojov by mal novú vládu vytvoriť Smer-SD, Hlas-SD a SNS.

Prekazili plány PS

Nová koalícia by tak so 79 poslancami získala tesnú väčšinu, pričom najsilnejšou opozičnou stranou by bolo Progresívne Slovensko s 32 poslaneckými kreslami. „Celkom vylúčená ešte nie je ani možnosť štvorkoalície vedenej PS, no v tejto chvíli ide skôr len o teoretickú alternatívu,“ píšu Aktuality.sk.

Podľa portálu sa diskusie s KDH nikam nepohli a hnutie tak pravdepodobne skončí v opozícii. To malo prekaziť plány progresívcom, kedy by bez KDH zostava PS, Hlas a SaS nemala dostatočnú väčšinu.

Kto sa stane premiérom?

Podľa zdrojov portálu mal Smer a Hlas dokonca uzavrieť debatu o premiérskej stoličke. „Tým bude v tejto zostave Robert Fico. Šéf Hlasu Peter Pellegrini by mal získať stoličku predsedu parlamentu, teda druhú najvyššiu ústavnú funkciu. S ňou už má svoje skúsenosti. Národnú radu viedol potom, ako sa tohto postu vzdal v roku 2014 Pavol Paška,“ píše portál.

Vedeniu Smeru sa malo údajne podariť zabezpečiť aj podporu niektorých poslancov Hlasu, ktorí boli proti spájaniu so Smerom a SNS.

