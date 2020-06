Sagan podporil kolegu a kamaráta: Robte toto a môžete zachrániť ŽIVOT!

View this post on Instagram

1.5 metres! Respect each other, life is at stake. Did you know that leaving sufficient distance when overtaking cyclists can save lives? Buy a sticker and join the campaign launched by my friend, Roman Kreuziger - bit.ly/OneAndHalfMetres. #oneandhalfmetres 1,5 metra! Rešpektujme sa, veď ide o život. Vedeli ste, že dostatočný odstup pri predbiehaní cyklistu na ceste môže zachrániť ľudský život? Kúpte si samolepku a zapojte sa do kampane môjho kamaráta Romana Kreuzigera - bit.ly/OneAndHalfMetres.