27. január 2023 Šport Sagan ŠOKOVAL fanúšikov: KONIEC v cestnej cyklistike! Čomu sa bude venovať? Éra slovenských úspechov na Tour de France sa končí. Peter Sagan ukončí po tejto sezóne kariéru profesionálneho cestného cyklistu.

Trojnásobný majster sveta potvrdil, že po roku 2023 nebude ďalej pokračovať vo WorldTour a bude sa pripravovať na OH 2024 v Paríži, kde chce štartovať v horskej cyklistike. Oznámil to na tlačovej konferencii počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne, rozhodnutie zverejnil aj na svojej facebookovej stránke.

Koniec tam, kde začal

„Chcel by som povedať, že nastala tá chvíľa, keď som sa rozhodol, že po tejto sezóne končím v pretekoch WorldTour. Chcel by som sa pripraviť na olympijské hry, kde by som sa rád predstavil v horskej cyklistike,“ uviedol podľa cyclingnews.com Sagan, ktorý vo štvrtok oslávil svoje 33. narodeniny.

„Vždy som hovoril, že by som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože som na ňom aj začal. Budem robiť to, čo ma skutočne baví. Je pre mňa dôležité tráviť čas so synom Marlonom a vidieť život z rôznych uhlov pohľadu, nielen ako cyklista. Nikdy nebolo mojím snom pretekať alebo byť profesionálnym cyklistom do štyridsiatky či päťdesiatky. Teraz nastal ten správny čas. A ak budem môcť ukončiť kariéru v Paríži na olympijských hrách, bude to pre mňa niečo pekné.“

Ešte jedna Tour?

Sagana pri oznámení odchodu do cyklistického profesionálneho dôchodku sprevádzali jeho tímoví kolegovia z TotalEnergies Maciej Bodnar a Daniel Oss i bývalí spolujazdci Elia Viviani a Fernando Gaviria. Slovenský jazdec, ktorému plynie druhý rok z dvojročného kontraktu v tíme TotalEnergies, naznačil, že by chcel v tejto sezóne štartovať v jarných klasikách i na Tour de France.

V roku 2024 by sa mohol predstaviť vo farbách TotalEnergies v pretekoch horskej cyklistiky a ojedinele v niektorých cestných pretekoch mimo série WorldTour.

„Všetci moji fanúšikovia a ľudia si zaslúžili vedieť už teraz, že to bude môj posledný rok na ceste. Musia to vedieť. Preto som to oznámil v San Juane. Ale ak budem budúci rok jazdiť na horskom bicykli, mohol by som sem ešte prísť pretekať možno s národným tímom alebo s tímom TotalEnergies,“ povedal trojnásobný slovenský Športovec roka.

Tlak už necíti

V horskej cyklistike sa predstavil už na OH 2016 v Riu de Janeiro. Rozhodnutie skúsiť kvalifikáciu do Paríža 2024 bolo preňho jednoduché: „Nie je to o cennom kove či niečom podobnom. Je to skôr o tom, čo chcem robiť. Už necítim tlak na to, či vyhrám alebo prehrám. Vždy som chcel skončiť kariéru ako jazdec v horskej cyklistike a budúci rok je olympijský. Robím to pre seba, pre nikoho iného. Je však pravda, že Paríž a olympiáda vo Francúzsku sú dôležité pre môjho sponzora TotalEnergies.“

Všetky tohtoročné štarty chce dokončiť na vysokej úrovni: „Určite si nebudem tento rok len užívať.“

Slovenský cyklista je sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z TdF, šampión monumentov Okolo Flámska či Paríž-Roubaix, na konte má spolu 121 víťazstiev. Kariéru sa však ešte nechystá úplne ukončiť: „Toto ešte nie je koniec, toto ešte nie je zbohom. Ešte stále máme nejaký čas pred sebou a stále ešte môžeme zažiť veľa zábavy. Dnes je isté aj to, že po konci mojej kariéry chcem byť súčasťou cyklistiky.“

