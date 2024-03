26. marec 2024 Rastislav Búgel Hokej Šatan vyslal jasný SIGNÁL! Ako vidí účasť hráčov z KHL na majstrovstvách sveta? Hokejové majstrovstvá sa blížia. Prezident SZĽH sa vyjadril k otázke možnej účasti hráčov z KHL.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Necelé dva mesiace zostávajú do štartu hokejového šampionátu v susednom Česku. Uskutočnia sa v Prahe a v Ostrave.

Miroslav Šatan, prezident SZĽH, pre Čas.sk povedal, že o konkrétnej nominácii je ešte skoro hovoriť, keďže množstvu hráčov stále prebieha klubová sezóna: „O definitívnych menách preto budeme priebežne informovať počas reprezentačných zrazov.“

A čo hráči z KHL?

Medzi témy, o ktorých už dlhé mesiace diskutuje hokejová verejnosť, patrí aj prípadná účasť hráčov z KHL. Podľa Šatana v tejto otázke padne definitíva už čoskoro.

„Ako sme už viackrát avizovali, tak v apríli, keď sa bude riešiť nominácia na reprezentačné zrazy, sa rozhodne aj v tejto veci,“ uviedol Miroslav Šatan.

Šéf hokejového zväzu prezradil, že ho mrzí súčasná situácia. „Každý rok pred majstrovstvami sveta laická aj odborná verejnosť posudzuje a vyjadruje sa k nominácii i jednotlivým hráčom. To len potvrdzuje popularitu hokeja na Slovensku. Trošku ma však mrzí, ako sme v spoločnosti radikálne rozdelení na dva tábory. Rozdelila nás pandémia, rozdelili nás ekonomické opatrenia, rozdelil nás konflikt na Ukrajine. Možno je načase vrátiť sa k tomu, čo nás spájalo, a to je hokej, ktorý tu je pre všetkých. V tejto dobe to je skoro nemožné, ale slovenská hokejová reprezentácia sa o to aj tak pokúsi,“ povedal Šatan k ostro diskutovanej téme.

Návrat Haláka? Je to uzavreté!

Prezident SZĽH sa pre Čas.sk vyjadril aj k otázke návratu Jaroslava Haláka do reprezentačného dresu. "Keby prišiel na záver sezóny do Slovana, ako to bolo avizované, tak by táto možnosť bola v hre. Ale, keďže sa tak nestalo, tak je to uzavreté,“ dodal na záver Miroslav Šatan.

Foto: ilustračné

