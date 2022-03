Ku Kyjevu smeruje ruský vojenský konvoj dlhý 27 kilometrov! V pohybe sú aj bieloruské jednotky

Satelitné snímky urobené v pondelok súkromnou americkou spoločnosťou Maxar Technologies ukázali, že ruské pozemné sily sa aj naďalej presúvajú zo severu bližšie k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev.

Ide o obrovský vojenský konvoj, ktorý má dĺžku až 27 kilometrov. TASR informácie prevzala od agentúr AP a Reuters.

Spoločnosť Maxar uviedla, že konvoj severovýchodne od Kyjeva obsahuje doslova stovky obrnených vozidiel, tankov, transportérov a vozidiel logistickej podpory.

Tento konvoj sa v pondelok nachádzal zhruba 25 kilometrov od hlavného mesta Ukrajiny. Americká firma sleduje prostredníctvom súkromných družíc pohyby ruskej vojenskej techniky už celé týždne. Spoločnosť zaznamenala prvé presuny ruskej vojenskej techniky smerom k Ukrajine ešte začiatkom novembra.

V pohybe majú byť aj bieloruské jednotky, ktoré sa presúvajú k hraniciam Ukrajiny. Značná časť ruskej vojenskej techniky prichádza z územia Bieloruska a cez okupovaný Krym. Podľa dostupných informácií dostali velitelia ruských taktických skupín rozkaz zničiť mobilné veže pri postupe hlboko na ukrajinské územie.

Kremeľ varuje pred dodávkami smrtiacich zbraní na Ukrajinu. Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že krajiny podporujúce Ukrajinu smrtiacimi zbraňami, ponesú zodpovednosť, ak budú použité počas prebiehajúcej ofenzívy Moskvy.

Foto: Na satelitnej snímke severný koniec konvoja ruských vozidiel, ktorý sa nachádza juhovýchodne od Ivankiva počas piateho dňa ruskej invázie na Ukrajine v pondelok 28. februára 2022.

⚡️Kremlin warns against supplying lethal weapons to Ukraine.



Russia’s Foreign Ministry said the countries supporting Ukraine with lethal weapons would bear responsibility if they are used during Moscow’s ongoing offensive.