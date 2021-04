3 Galéria Zdroj: Scribo Šikovní gymnazisti vymysleli unikátnu novinku. Využívajú na to odpad z tlačiarní Medzi študentskými firmami chcú košickí študenti zabodovať ekologickými "fixkami". 5. apríl 2021 Veronika Hunyadiová Magazín

5. apríl 2021 Veronika Hunyadiová Magazín Šikovní gymnazisti vymysleli unikátnu novinku. Využívajú na to odpad z tlačiarní Medzi študentskými firmami chcú košickí študenti zabodovať ekologickými "fixkami".

Mladí študenti z košického Gymnázia Poštová si v rámci predmetu aplikovaná ekonómia založili študentskú firmu Scribo a pustili sa do vymýšľania svojho vlastného produktu.

Vymysleli unikátne popisovače na biele tabule alebo flipcharty. Ich cieľom je nahradiť klasické fixky, ktoré tvoria veľké množstvo plastového odpadu. „Chceme poukázať na dôležitosť ekológie a potrebu využívania recyklovaných materiálov a aj preto sme sa rozhodli vyrábať voskové markre Scribo. Chceme, aby sa ľudia zamysleli čím píšeme a aký to ma dopad na okolie," popisuje svoje ciele skupinka študentov.

Odpad z tlačiarní

Na nápad ich naviedla skúsenosť jednej členky tímu, ktorej popri učení doma vyschli všetky fixky a potrebovala niečo, čo vysychať nebude. Začali tak hľadať nové možnosti v písaní na tabuľu, ktoré by boli zároveň ekologické. „Naše markre sú vyrábané z odpadu voskových tlačiarní, ktorý sa doteraz vyhadzoval. Voskové tlačiarne sú technológie rýchleho tlačenia pomocou voskových tyčiniek, využívané najmä na úradoch. Produkujú voskový, no inak nezávadný odpad, ktorý my zbierame a ďalej využívame,“ vysvetľujú výnimočnosť produktu.

Do vosku sa pri výrobe pridáva len farbivo, škrob a olej. Vyrábajú sa ručne a v ponuke sú v čiernej, červenej, zelenej a modrej farbe. Popisovače sa pri písaní celé spotrebujú a neprodukujú tým nadbytočný odpad. Ich ďalšou výhodou je podľa študentov to, že na rozdiel od klasických fixiek na biele tabule nie sú vyrobené na alkoholovej báze, a preto nevysychajú ani nezapáchajú. Dajú sa tiež ľahko zotrieť bez použitia špeciálnych prípravkov.

Chcú preraziť

Firma Scribo sa so svojím produktom najbližšie predstaví 4. mája na Veľtrhu podnikateľských talentov. Ide o celoslovenská súťaž študentských firiem, kde môžu jednotlivé školy odprezentovať svoj produkt a bojovať o víťazstvo v niekoľkých kategóriách. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa veľtrh uskutoční online.

Najlepších šesť študentských firiem z veľtrhu postúpi do TOP Finále študentských firiem. Študentská firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále, získa vstupenku na medzinárodnú súťaž (Company of the Year Competition), ktorá sa uskutoční vo Vilniuse v Litve.

Študentská firma funguje v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, ktorý sa na škole vyučuje už niekoľko rokov. Zastrešuje ho nezisková organizácia JA Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodnej organizácie Junior Achievement Worldwide.

Tím firmy Scribo / Zdroj: Scribo

Zdroj: Dnes24.sk