Silná zbraň do druhého kola! Pellegriniho chcú podporiť voliči Danka, Kotlebu aj Forróa

Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý vykonala agentúra AKO, by do druhého kola prezidentských volieb postúpil Peter Pellegrini (39 percent hlasov) a Ivan Korčok (37,2 percenta). Prieskum bol realizovaný exkluzívne pre televíziu JOJ a jej reláciu Na hrane.

Televíziu zaujímalo, koho by voliči neúspešných kandidátov volili v druhom kole z dvojice Peter Pellegrini a Ivan Korčok.

Koho by volili v druhom kole?

Štefana Harabina by v prvom kole volilo 8,1 percenta opýtaných. Až 64 percent jeho voličov by v druhom kole volilo Petra Pellegriniho. Iba tri percentá oslovených by volili Ivana Korčoka.

Igor Matovič by oslovil 4,8 percenta voličov. 54 percent z nich by v druhom kole podporilo Ivana Korčoka. Pellegriniho by volilo ďalších 29 percent jeho voličov.

Ján Kubiš by podľa prieskumu v prvom kole získal 3 percentá hlasov. 45 percent jeho voličov by v druhom kole podporilo Ivana Korčoka a 41 percent Petra Pellegriniho.

Ďalší kandidáti

Krisztián Forró by podľa prieskumu v prvom kole získal 2,4 % hlasov. Až 70 percent jeho voličov by v druhom kole podporilo Pellegriniho. Korčok by získal dôveru len 5 percent Forróovej voličskej základne.

Andrej Danko by v prvom kole získal 2,1 percenta, z čoho 82 percent ľudí by v druhom kole podporilo Pellegriniho a 18 percent Korčoka.

1,9 percenta hlasov by patrilo Patrikovi Dubrovskému. 60 percent jeho hlasov by v ďalšom kole získal Korčok a len 14 percent voličov by sa rozhodlo pre Pellegriniho.

Marián Kotleba by podľa prieskumu v prvom kole získal 0,9 % hlasov. V druhom kole by 72 percent jeho voličov dalo hlas Petrovi Pellegrinimu a Ivanovi Korčokovi 28 percent.

Milan Náhlik by v prvom kole dosiahol výsledok 0,6 percenta. Z prieskumu vyplynulo, že všetci jeho voliči by v druhom kole podporili Korčoka.

