24. september 2022 Zo Slovenska Škandál novinára?! Ako sa do VIDEA dostala policajná dodávka, ktorá viezla aj Kaliňáka? Známy slovenský novinár vzbudil pozornosť promo videom k svojej knihe. Na záberoch totiž vidno aj auto, aké používa polícia.

Novinár Marek Vagovič, ktorý písal pre viacero redakcií, pripravuje vydanie knihy o policajnej mafii, ku ktorej už stihol natočiť promo video. So zábermi z nakrúcania sa pochválil na sociálnej sieti.

V klipe si zahral samotný autor, ale aj herci Miro Noga, Gregor Hološka a Marek Majeský. Podľa novinára nechýbali originálne putá či ozbrojení kukláči.

Rovnaká dodávka

Či išlo o skutočných kukláčov so zbraňami alebo nie, sa zo záberov jednoznačne potvrdiť nedá. Čo však púta pozornosť je dodávka s rovnakým evidenčným číslom, akú používa polícia pri predvádzaní obvinených.

Na kuriózny prípad upozornili Plus 7 dní aj portál O médiách.

„Policajná biela dodávka s EČV BL 985 HD doviezla na Špecializovaný trestný súd exministra Kaliňáka. Ide o presne to isté auto, aké za neznámych okolností policajti "požičali“ novinárovi Vagovičovi," píše pluska.sk.

Ako to vysvetlil?

Po medializovaní, už na fotografiách evidenčné číslo vozidla vidieť nie je. Marek Vagovič na toto odhalenie pre Plus 7 dní povedal: „To ťažko! Neviem, odkiaľ to máte. Ja takúto informáciu nemám.“

Či mal auto požičané z NAKA odpovedať podľa týždenníka nechcel. „To je moja súkromná aktivita, akým spôsobom ja využijem konkrétnych ľudí a autá v súkromnom projekte. Do toho vás naozaj nič nie je. To nie je vaša vec. To je moja súkromná vec. Vydávam knihu, natočil som trailer. To je všetko, čo k tomu viem povedať,“ povedal pre Plus 7 dní novinár.

Toto podozrenie na Vagoviča a ani na slovenskú políciu nevrhá najlepšie svetlo. „Podľa zákona o policajnom zbore má polícia presne stanovené úlohy, na ktoré je určená a na ktoré má používať vlastné prostriedky. Účinkovanie v reklame tam určite nie je,“ konštatuje portál O médiách.com.

