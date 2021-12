Zdroj: ŠOP SR Slizovce nemajú prirodzeného predátora. Ako s nimi zatočiť, aby vám nelikvidovali úrodu? Pohľad, ako títo malí kanibali devastujú úrodu, dokáže nahnevať každého záhradkára. Bojovať s ním nemá zmysel, niečo ale predsa urobiť môžete. 4. december 2021 Magazín

4. december 2021 Magazín
Slizovce nemajú prirodzeného predátora. Ako s nimi zatočiť, aby vám nelikvidovali úrodu? Pohľad, ako títo malí kanibali devastujú úrodu, dokáže nahnevať každého záhradkára. Bojovať s ním nemá zmysel, niečo ale predsa urobiť môžete.

Zdroj: ŠOP SR

Nad slizovcom iberským, ktorý sa po Európe rozšíril z Pyrenejského polostrova asi pred 30 rokmi, sa v záhrade vyhrať nedá, nanajvýš „uhrať remíza“. Povedal to predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Belej nad Cirochou v okrese Snina Ján Gajdoš.

Na jeho eliminovanie však jestvuje niekoľko biologických, mechanických či chemických pomôcok.

Ako sa zbaviť slizniaka?

„Slizovec u nás nemá prirodzeného predátora, i keď je pravda, že jeho vajíčka požierajú klasické slimáky s ulitou či jašterice. Problémom však je, že slizovce si často robia hniezda v zemi, kam i nakladú vajíčka, a tam sa ani slimák, ani jašterica nedostanú,“ priblížil spôsob, akým proti slizovcovi iberskom bojuje samotná príroda.

Kačice plemena indické bežce, ktoré tento invázny živočíšny druh požierajú a ktoré medzi slovenskými záhradkármi získavajú čoraz väčšiu popularitu, síce záhradu od slizniaka zbavia, na samotných záhonoch so zeleninou však vedia urobiť rovnakú škodu.

„Podupú všetko, čo je vyrastené,“ ozrejmil Gajdoš, pričom podotkol, že veľmi vhodné sú do ovocných záhrad či sadov. Osvedčilo sa tiež nechať kačice vo „výbehu“ vytvoreného po obvode celej záhrady, čo zabezpečí, že na pozemok sa nedostanú slizovce z okolitého prostredia, a tie, ktoré sa vyskytnú v záhrade, stačí ručne vyzbierať. „Do mesiaca-dvoch sa tak dá zbaviť slizniaka úplne. Hodí sa to však do širších záhrad. Pre bežného záhradkára je to ťažko predstaviteľné,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR