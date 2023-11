Zdroj: Facebook.com/Armáda České republiky , Ministerstvo obrany České republiky Slová, z ktorých MRAZÍ: Česká armáda sa pripravuje na JADROVÚ vojnu! Konflikt na Blízkom východe má potenciál stať sa globálnou záležitosťou, varoval český prezident Petr Pavel v utorok na veliteľskom zhromaždení českej armády. 21. november 2023 Zo zahraničia

Náčelník generálneho štábu Karel Řehka zároveň uviedol, že armáda sa pripravuje na jadrovú vojnu. TASR správu prevzala z portálu Novinky.cz.

Hrozí globálny konflikt?

„(Vojna na Blízkom východe) nie je ani zďaleka len obmedzeným regionálnym konfliktom, ale – ako sme mohli sledovať – má obrovský výbušný potenciál nielen pre regionálny konflikt, ale dokonca globálny. Nielen vo fyzickej rovine, vojnovej, prípadne vstupom Iránu a ďalších krajín do vojny, ale predovšetkým tým, ako začína rozdeľovať svet,“ uviedol Pavel.

Palestínske militantné hnutie Hamas chcelo podľa neho svojím útokom 7. októbra vyvolať silnú reakciu Izraela a rozdeliť medzinárodnú verejnú mienku v jeho neprospech. Upozornil, že v niektorých krajinách silnie odpor verejnosti voči izraelskej odvete a súbežne rastie podpora Palestínčanov.

Čierny scenár

Náčelník generálneho štábu Řehka na veliteľskom zhromaždení skonštatoval, že česká armáda sa pripravuje na čierny scenár, ktorým je jadrová vojna. Členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) pritom označil za nespornú výhodu Česka.

„Keby došlo ku konfliktu medzi Ruskom a Alianciou, opakujem keby, boli by sme aktívnym účastníkom od prvej sekundy. Dotklo by sa to armády, našej infraštruktúry, ale aj občanov,“ povedal Řehka.

Hrozba terorizmu

Ďalšia významná hrozba pre NATO je podľa neho medzinárodný terorizmus. Pripomenul tiež narastajúce napätie v indicko-tichomorskom regióne, kde sa podľa neho „Čína snaží meniť svetový poriadok“, v Afrike a na západnom Balkáne, pričom upozornil na dôsledky tohto napätia na bezpečnosť v Európe.

Do konca tohto roka má byť hotová koncepcia českej armády na nasledujúcich viac než desať rokov. „Celá armáda prejde na západnú techniku a bude sa digitalizovať a prepájať,“ uviedol.

Česká republika by mala byť schopná brániť sa aj proti balistickým raketám. Pozemnú protivzdušnú obranu zároveň doplní nákupom stíhačiek F-35, pripomenul náčelník generálneho štábu.

