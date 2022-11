5 Galéria Zdroj: Sauna Aid Slovák Lukáš odviezol na Ukrajinu netypickú pomoc: Prečo práve SAUNA? Má to dobrý dôvod! Sauna regeneruje telo aj dušu. Práve táto myšlienka podnietila slovenského podnikateľa poslať na Ukrajinu netypickú pomoc. 26. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Do Charkova na vojnou zmietanej Ukajine putovala zo Slovenska netypická pomoc. Nešlo o potraviny, oblečenie či lieky, ale o saunu. Tá sa dostala k ukrajinským vojakom, kam ju na špeciálnom povoze dopravili samotní iniciátori projektu.

Tam, kde padne na úžitok

Za nápadom aj jeho realizáciou stojí slovenská spoločnosť Pixxla v spolupráci s organizáciou Sauna Aid. Pod hlavičkou firmy Pixxla funguje na Slovensku niekoľko samoobslužných kontajnerových sáun, a práve jednu takú sa Pixxla rozhodla venovať našim východným susedom.

„Boli sme v Nemecku na saunovej výstave s naším projektom, kde som sa stretol s pánom Mikkelom Aalandom , ktorý je akousi kapacitou v saunovom svete. Zároveň prevádzkuje iniciatívu Sauna Aid, ktorá ktorá sprosdredkúva mobilné saunové zariadenia a podporné služby ľuďom čeliacim prírodným a iným katastrofám,“ vysvetľuje pre Dnes24 Lukáš Kubala, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Pixxla.

Lukáša nápad okamžite nadchol a začali prípravy na presun jednej zo sáun siete Pixxla cez hranice. Zaujímavosťou je, že jeho manželka pochádza z Ruska, ako však ozrejmuje, národnosť v tomto prípade nezohráva žiadnu úlohu.

„Pravdupovediac, ja som až tak neriešil to, že ide o Ukrajinu. Viem, že ani ruskí vojaci sa nemajú dobre. Mne šlo jednoducho o to, aby tá sauna skončila niekde, kde pomôže tomu, kto to potrebuje,“ uviedol.

Sauna vojnu nerieši

Spoločnosť Pixxla saunu nielen venovala, samotný Lukáš Kubala ju na miesto osobne dopravil. „Dal som vyrobiť špeciálny vozík, na ktorý sme ju naložili. Na Ukrajinu sme ju odviezli osobne, zavesenú za osobným autom. Teda, nie za celkom bežným osobným autom, muselo mať, pochopiteľne, silnejšie ťažné zariadenie,“ opisuje prevoz.

A prečo práve sauna? Naozaj vojaci v neustálom nasadení potrebujú práve takýto relax? Lukáš Kubala v tom má jasno. Sauna regeneruje nielen telo, ale aj vyčerpanú psychiku.

„Sauna ja miesto, kde nie je vojna. Dokonca, vo vojne medzi Ruskom a Fínskom sa v saunách uzatvárali mierové dohody,“ doplnil.

