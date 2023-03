Zdroj: Unsplash.com Slovákov trápia existenčné problémy: Často im pomáhajú ľudia, ktorí sami nemajú takmer NIČ Darcovský portál zaznamenal obrovský nárast prípadov, kedy ľudia bojujú s existenčnými problémami. Prekvapí, že peniaze často posielajú ľudia, ktorí sami veľa nemajú. 4. marec 2023 Zo Slovenska

S rozmachom dostupného internetu na Slovensku vzniklo množstvo skvelých projektov. Jedným z nich je aj darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý pomáha už viac ako 11 rokov. Za ten čas mohla verejnosť podporiť viac ako 7-tisíc rôznych výziev a príbehov.

„Chceli sme vytvoriť skutočne jednoduchý nástroj, ktorý umožní ľuďom efektívne požiadať iných darcov a zároveň nástroj, ktorý bude transparentný. To znamená, že každý darca presne vie, komu prispieva a zároveň posiela príjemcovi sto percent daru. Neplatia sa tam žiadne poplatky. Zároveň môže online sledovať aj to, ako sa tej konkrétnej kauze, pre ktorú sa rozhodol, darí,“ povedal v podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov 4kast, Roland Kyška, spoluzakladateľ a riaditeľ projektu ĽudiaĽuďom.sk.

Peniaze posielajú pravidelne

Keďže príjemcovi ide celá suma daru, z čoho vlastne portál financuje svoju prevádzku? „ĽudiaĽuďom skutočne nie je úplne lacný projekt. Máme šťastie, že máme štedrých zakladateľov a donorov, predovšetkým spoločnosť SWAN, ktorá prevádzkuje aj operátora 4ka. Ďalším nezanedbateľným zdrojom sú aj dve percentá. To sú základné zdroje, z ktorých sa nám darí tento portál udržiavať tak, aby skutočne ani darca a ani nikto z príjemcov nemusel platiť žiadne poplatky.“

Finančné prostriedky po darovaní putujú na účet ĽudiaĽuďom.sk a raz týždenne sa rozposielajú všetkým príjemcom. Je to rozdiel oproti iným platformám, kde je na odoslanie peňazí potrebné vyzbierať celú cieľovú sumu. Medzi ďalšie výhody patrí aj to, že výzvu môže založiť takmer každý. Základným pravidlom je, aby bola vo verejnom záujme. Platforma je od začiatku budovaná pre všetkých, ktorí potrebujú rýchlo osloviť verejnosť. Medzi výzvami tak nájdeme zbierky na liečbu, rehabilitácie, ale aj na podporu dobrých nápadov, akým je napríklad pomoc komunite a podobne.

Príbeh, ktorý zasiahol tisíce darcov

Obrovská sila internetu sa ukázala pomerne nedávno. Na ĽudiaĽuďom.sk pribudla krátko pred Vianocami výzva pre malú Editku. Na drahý liek už prispeli tisíce ľudí a zbierku podporujú aj známe tváre a influenceri.

„Musím povedať, že príbeh malej Editky, ktorý sa objavil na ĽudiaĽuďom, tesne alebo veľmi krátko pred Vianocami, je jedným z najsilnejších príbehov, ktoré sme zaznamenali v ostatných mesiacoch. Je to dané aj tým, že Editka patrí k tým deťom, ktoré trpia ochorením, pri ktorom musí byť liek podaný do veku dvoch rokov. Žiaľbohu, ten liek stojí dva milióny a zdravotná poisťovňa sa rozhodla, že ho nepreplatí,“ prezradil Roland Kyška.

Aktuálne sa podarilo vyzbierať viac ako pol milióna eur.

K celkovej sume dva milióny je tak ešte poriadne ďaleko. Nič však nie je stratené. „Správa, ktorú som obdržal asi pred dvomi dňami, keď som komunikoval s rodinou Editky je, že v Maďarsku tento liek podávajú až do troch rokov veku dieťaťa, takže sa možno napokon obrátia na maďarských lekárov a čuduj sa svete, liek nebude podaný v domovine, ale v susednej krajine. Či sa ale podarí, napriek tomu, že sa tým získa ten rok veku, vyzbierať dostatok prostriedkov, je dnes ťažko povedať. Ja pevne verím, že áno,“ dodáva Roland Kyška.

Čo sa deje s vyzbieranými peniazmi, ak sa nepodarí získať cieľovú sumu? „Pri každej výzve u nás príjemca uvádza, ako vynaloží s peniazmi aj v prípade, ak sa nepodarí cieľovú sumu vyzbierať. Veľmi často napríklad, ak si niekto zbiera na nejakú konkrétnu liečbu, tak využije tie prostriedky možno na liečbu lacnejšiu, na úhradu nejakých iných liekov alebo na nejaké iné rehabilitácie,“ vysvetlil riaditeľ projektu ĽudiaĽuďom.sk.

Situácia sa zhoršuje

Svet, Slovensko nevynímajúc, aktuálne bojuje so všadeprítomným zdražovaním a infláciou. Pociťuje to aj portál? Podľa Kyšku v posledných mesiacoch zaznamenali obrovský nárast výziev ľudí, ktorí majú problém s ufinancovaním bežného života: „Je to skutočne smutné, keď človek číta príbehy o ľuďoch, ktorí nevedia kúpiť nieže učebnice, ale často ani zošity svojim deťom do školy. Keď im povedzme nevedia zaplatiť nejaké ďalšie vzdelávanie, keď im nevedia kúpiť hračky… Takéto rodiny, žiaľbohu, na Slovensku žijú a nie je ich málo.“

Podľa Rolanda Kyšku príjemcov čoraz častejšie tvoria ľudia, ktorí nejakým spôsobom bojujú s núdzou: „Žiaľbohu, prepadajú cez sieť, ktorú v tomto štáte máme. Jednoducho, zdravotné poisťovne, tak ako spomínaná Editka, im odmietajú hradiť liečbu, odmietajú hradiť rehabilitácie. Alebo jednoducho, to je rastúci trend, sa objavujú ľudia, ktorí majú problém zaplatiť si také to dennodenné fungovanie, či už seba alebo svojej rodiny. Je to často veľmi smutné čítanie, keď človek číta príbehy dôchodcov, ktorí jednoducho po tom, čo zaplatia všetky účty, čo zaplatia povedzme účty za byt, za nájom, zaplatia za svoje lieky, ostane im na celý mesiac 30 eur. Tak to je suma, z ktorej si myslím, že si drvivá väčšina z nás nevie predstaviť ako vyžiť.“

Sami nemajú, no pomáhajú

Prekvapenie nastane, keď sa pozrieme, kto sú vlastne najčastejší darcovia, ktorí sa rozhodli pomôcť druhým. „Často sú to ľudia, ktorí sami veľa nemajú. To znamená, že sami nejakým spôsobom zažili tú núdzu. Vedia, čo to je, keď si v tej situácii, keď tie peniažky súrne potrebuješ a nemáš,“ dodal Roland Kyška, spoluzakladateľ a riaditeľ projektu ĽudiaĽuďom.sk.

Viac o pomoci ľuďom cez internet sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast 4kast si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

