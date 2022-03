Zdroj: Slovenský paralympijský výbor Slovensko má ďalšie ZLATO z paralympiády! 16-ročná Rexová suverénne ovládla super-G Slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová s navádzačkou Evou Trajčíkovou získali na zimných paralympijských hrách v Pekingu zlato v nedeľnom super-G zrakovo znevýhodnených žien. 6. marec 2022 Šport

Ďalšia slovenská reprezentantka a obhajkyňa zlata z Pjongčangu Henrieta Farkašová vypadla.

Paralympijská premiéra

Rexová išla od začiatku v ideálnej stope a rýchlo a striebornú Britku Menny Fitzpatrickovú zdolala o 1,78 sekundy. Len 16-ročná slovenská reprezentantka skončila v sobotnom zjazde pri svojej paralympijskej premiére nečakane na výbornom štvrtom mieste. O deň neskôr už získala prvý paralympijský kov a hneď najvzácnejšie­ho lesku.

„Ani tomu nemôžem uveriť, že práve ja som dnes vyhrala. To je sen. Pred štyrmi rokmi som vítala po príchode z Pjongčangu Heňu aj Kraka s otvorenými očami. Ešte som im vykala. A dnes mám zlato. Úžasné,“ povedala víťazka pre web Slovenského paralympijského výboru (SPV). „Musím ju pochváliť za všetko. Nebála sa, zvládla všetky úskalia trate ako sme si povedali,“ vyjadrila sa Eva Trajčíková.

Farkašová nedokončila

Farkašová už išla so svojím navádzačom Michalom Červeňom, ktorý laboruje so zraneným kolenom. To síce vydržalo, ale 10-násobná paralympijská šampiónka v záverečnej tretine trate vletela do bránky a vypadla. Dovtedy na medzičasoch súperky „valcovala“. Vyrazilo jej dych a bolo po nádejach na medailové umiestnenie. „Naposledy sa mi to stalo v úvodných pretekoch svetového pohára. Vletela som vtedy do siete. Tu bol náraz tvrdší. V rýchlosti som nestihla oblúk v bráne. Ale teším sa, že Saša s Evkou to dali a že sa aj napriek môjmu vypadnutiu môžeme tešiť z víťazstva,“ povedala 13-násobná medailistka zo ZPH.

V kategórii stojacich pretekárok skončili Petra Smaržová na 11. mieste a debutantka Vanesa Gašková na 13. mieste. Obe štartovali najmä s ambíciou vyskúšať si zjazdovku pres superkombináciu, ktorú organizátori predsunuli o deň skôr už na pondelok.

Muži bez medaily

V super-G boli v akcii aj slovenskí muži. Miroslav Haraus skončil piaty, Jakuba Kraka po prejazde bránkou diskvalifikovali, Marek Kubačka preteky nedokončil. V súťaži stojacich zjazdárov sa po prvý raz predstavil aj Martin France, ktorý obsadil v konkurencii 39 pretekárov 25. miesto.

„Bolo to asi v piatej bráne pred cieľom. Už na začiatku kamenného kaňonu. Cítil som sa výborne, išli sme rýchlo. Chýbalo možno dvadsať tridsať centimetrov aby som sa lepšie zorientoval. Snažil som sa ísť rovnakú stopu ako Braňo Brozman predo mnou, no v tej rýchlosti sa mi vzdialil a už som počul len náraz žŕdky na lyže. Ešte som dúfal, že som ju nejako prešiel, ale rozhodcovia potvrdili že nie. Ešte nikdy som nebol taký nahnevaný ako dnes. Okrem Turína 2006, kde som začínal, som vždy zo super-G priviezol paralympijskú medailu. Dnes mi nebola súdená,“ povedal v cieli Krako.

Pre Slovensko je to v Pekingu druhá zlatá medaila, prvú získalo v sobotu v zjazde vďaka obhajkyni Farkašovej. Celkovo má SR zo zimných paralympiád na konte už 57 medailí (17 zlatých, 21 strieborných, 19 bronzových), až 53 z nich si vybojovalo v paraalpskom lyžovaní. V Číne obhajuje 11 medailí, z toho šesť zlatých. O všetky sa pred štyrmi rokmi v Pjongčangu postarali práve paraalpskí lyžiari. Farkašová sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou stala najúspešnejšou účastníčkou Hier, čo dokázala ako vôbec prvá Slovenka.

výsledky:

super-G zrakovo znevýhodnené ženy: 1. Alexandra REXOVÁ/Eva TRAJČÍKOVÁ (SR) 1:17,01 min, 2. Menna Fitzpatricková/Gary Smith (V.Brit.) +1,78 s, 3. Tan-čching Ču/Chan-chan Jen (Čína) +2,29

super-G stojace ženy: 1. Meng-čchiou Čang (Čína) 1:13,54, 2. Marie Bocherová (Fr.) +1,43, 3. Alana Eamsayová (Kan.) +3,30, … 11. Petra SMARŽOVÁ +15,88, 13. Vanessa GAŠKOVÁ (obe SR) +18,06

super-G zrakovo znevýhodnení muži: 1. Neil Simpson/Andrew Simpson (V.Brit.) 1:08,91, 2. Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (Tal.) +0,40, 3. Johannes Aigner/Matteo Fleischmann (Rak.) +0,83, … 5. Miroslav HARAUS/Maroš HUDÍK +1,38, Jakub KRAKO/Branislav BROZMAN diskvalifikovaní, Marek KUBAČKA/Mária ZAŤOVIČOVÁ (všetci SR) nedokončili

super-G stojaci muži: 1. Ťing-i Liang (Čína) 1:09,11, 2. Markus Salcher (Rak.) +0,24, 3. Alexis Guimond (Kan.) +0,91, … 25. Martin FRANCE (SR) +7,68

