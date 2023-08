Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/Roman Hanc Slovensko trápi nepríjemné JESENNÉ počasie: KEDY sa to konečne zmení? Na Slovensku aktuálne zažívame chladné a upršané počasie. Predpovede naznačujú, kedy by sa to mohlo zmeniť. 8. august 2023 Zo Slovenska

Slovensko a okolité krajiny majú za sebou nepríjemný víkend, ktorý priniesol búrky, lejaky a povodne. Počasie ovplyvňovala presúvajúca sa tlaková níž. „Tá sa už nachádza nad Baltským morom, čiže ďaleko od nás, no počasie na Slovensku bude ovplyvňovať aj nadchádzajúce dni,“ píše iMeteo.sk. Na aké počasie sa tak musíme pripraviť počas najbližších dní?

Jesenné počasie uprostred leta

Ak aktuálne túžite po letnom počasí s teplotami nad +30 °C, jedinou možnosťou je pre vás návšteva niektorej z prímorských krajín. K hranici +40 °C sa teploty v nedeľu (6. augusta) šplhali aj na Ukrajine a v Rusku. U nás si na teplé počasie ešte budeme musieť počkať.

Tlaková níž, ktorá dostala meno Zacharias, bude počasie najbližšie dni ovplyvňovať aj na našom území. Prinesie chladný a vlhký vzduch s doslova jesenným počasím, ktoré sme už pocítili aj v pondelok (7. augusta).

Zima a dážď

„Nadchádzajúce dni nás čaká studené počasie s maximálnymi dennými teplotami od +15 do +24 °C. Toto sú až na súčasnú ročnú dobu veľmi nízke teploty a sú to teploty vhodné na prelom septembra a októbra,“ dodáva iMeteo.sk s tým, že v porovnaní s dlhodobým normálom budú nasledujúce dni na Slovensku teplotne zhruba o 5 až 6 °C nižšie.

Teploty by mali pomaly stúpať, no je takmer isté, že tento týždeň ešte neprekročia +30 °C ani v tých najteplejších regiónoch. Aj počas najbližších dní by ste rozhodne nemali zabudnúť na dáždnik. Okrem chladného počasia nás totiž čaká aj veľa zrážok.

Zlepšenie už o týždeň

Výraznejšie oteplenie by malo prísť v polovici augusta. Už začiatok budúceho týždňa môžeme očakávať dosiahnutie hranice +30 °C a maximá okolo hranice +30 °C budeme atakovať aj nasledujúce dni.

„Slnečné počasie však nečakajte. Budúci týždeň sa síce oteplí, ale v teplom vzduchu sa budú opäť tvoriť početné prehánky a búrky,“ upozorňuje portál.

