21. marec 2023 Zo Slovenska Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrel publicista a poradca dvoch prezidentov Viliam Roth stál pri zrode zahraničnej služby samostatnej Slovenskej republiky. V dôchodkovom veku svoje skúsenosti z diplomatickej práce uplatnil v Kancelárii prezidenta.

V pondelok (20. 3.) zomrel publicista a diplomat Viliam Roth. TASR to potvrdil intendant Rádia Slovensko Roman Bomboš.

„Stál pri zrode zahraničnej služby samostatnej Slovenskej republiky. V dôchodkovom veku svoje skúsenosti z diplomatickej práce uplatnil v Kancelárii prezidenta republiky na pozícii zahraničnopoli­tického poradcu dvoch našich prezidentov. Tomuto obdobiu predchádzalo takmer 30-ročné profesionálne pôsobenie v zahranično-politickom spravodajstve Československého a potom aj Slovenského rozhlasu,“ uviedla na sociálnej sieti mestská časť Dúbravka, kde žil.

Zahraničnopolitický komentátor

Viliam Roth sa narodil 2. októbra 1941 v Poprade. Po ukončení gymnázia v rodnom meste v roku 1958 nemohol z kádrových dôvodov študovať žurnalistiku. Nadstavbové maturitné štúdium na Poľnohospodárskej technickej škole v Bijacovciach absolvoval v roku 1960, neskôr diaľkovo študoval politickú ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1969. O dva roky neskôr zavŕšil dvojročné postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na VŠE diplomovou prácou o činnosti OIRT (Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision).

Už počas štúdií ho v roku 1962 prijali do Československého rozhlasu Košice na vysunuté pôsobisko v Poprade, kde založil a do roku 1967 viedol okresné vysielanie rozhlasu po drôte. Do vysielania košického rozhlasového štúdia prispieval predovšetkým aktualitami z Vysokých Tatier, neskôr vznikla samostatná relácia Tatry a svet.

V povedomí rozhlasových poslucháčov sa Viliam Roth zapísal najmä ako zahraničnopolitický komentátor. Členom Redakcie medzinárodného života (RMŽ) Československého rozhlasu v Bratislave sa stal v roku 1969. Absolvoval množstvo zahraničných pracovných ciest. Ako vyslaný spravodajca približoval a komentoval viacero významných medzinárodných udalostí. Stal sa prvým slovenským zahraničnopoli­tickým redaktorom, ktorý sa prihovoril poslucháčom v živom vysielaní federálneho rozhlasového Magazínu Hviezdy a od roku 1985 moderoval zahraničnopolitický magazín Rádiomaják.

Minister bez kresla

Po Nežnej revolúcii bol jeden týždeň, od 3. do 10. decembra 1989, ako nestraník ministrom bez kresla v československej vláde Ladislava Adamca.

Povereným riaditeľom Československého rozhlasu na Slovensku sa stal 22. decembra 1989. Dňa 4. januára 1990 do rozhlasu pozval a osobne sa ospravedlnil početnej skupine normalizáciou perzekvovaných rozhlasových pracovníkov, ktorým ponúkol návrat na pôvodné pracoviská alebo externú spoluprácu s rozhlasom.

Počas pôsobenia Viliama Rotha vo funkcii riaditeľa bol v záujme obnovenia plurality politického života sprístupnený rozhlasový mikrofón predstaviteľom formujúcich sa politických strán a hnutí, rovnako aj reprezentantom cirkevnej hierarchie. Dočasné poverenie na poste šéfa slovenského rozhlasu sa mu skončilo 12. januára 1990 nástupom nového riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku Vladimíra Štefka.

Novinár, politik aj diplomat

Z rozhlasu viedla cesta Viliama Rotha do diplomatických služieb. Najskôr pôsobil na veľvyslanectve v Budapešti (1991 – 1996), a potom vo Varšave (1997 – 2001). Po skončení diplomatickej misie bol do roku 2008 zástupcom riaditeľa Odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta republiky SR.

Novinár, politik a diplomat Viliam Roth napísal knihu Aktuálne problémy európskej bezpečnosti (1984). Ako editor sa podieľal na vydaní kníh Suverénne európske Slovensko (2016) o tragicky ukončenom živote a diele talentovaného mladého diplomata Svätoslava Bombíka a Svedectvá a príbehy (2018) o začiatkoch slovenskej diplomacie a zahraničnej služby v samostatnom štáte po roku 1993.

Počas žurnalistického pôsobenia získal Viliam Roth viackrát vysoké ocenenia v tvorivých súťažiach rozhlasových pracovníkov, ako aj v súťažiach Syndikátu novinárov.

Zdroj: TASR