30. apríl 2024 Tlačové správy Sme globálna firma, ale chápeme, že chute spotrebiteľov sú lokálne, hovorí riaditeľ Nestlé Spoločnosť Nestlé predáva na Slovensku široké portfólio výrobkov. Mnohé z nich tradičné, ktoré obľubovali už aj generácie pred nami, ale aj novinky. Okrem toho má v Prievidzi aj výrobný závod Carpathia, v ktorom vyrába dehydrované potraviny a kde aktuálne pracuje približne 530 zamestnancov.

O tom, ako sa firme aktuálne u nás darí, sme sa rozprávali s Martinom Števárom, obchodným riaditeľom Nestlé pre Slovensko.

Ktoré produkty z vášho portfólia sú na našom trhu najobľúbenejšie?

Slováci často kupujú napríklad Študentskú pečať, cukríky Jojo či kávu Nescafé. Obľubujú aj mentolové príchute, často siahajú napríklad po mentolovej čokoláde After Eight. V poslednom čase sa nám výrazne darí aj v kategórii krmivá pre zvieratá.

Menia sa chute Slovákov alebo sú naopak stabilné?

Sú spotrebitelia, ktorí sú zvyknutí na určitý produkt, iní zasa radi siahajú po novinkách. Súvisí to aj s kategóriami. Cukrovinky sú kategóriou, kde novinky a inovácie majú veľký význam, sú motorom rastu. Presným opakom je káva, tam spotrebitelia kúpu plánujú, ide zvyčajne o položku na zozname.

V súčasnosti zažíva boom biela čokoláda, hoci nemá najväčší podiel na trhu. Nedávno sme na trh uviedli Banány biele a doslova sa po nich zaprášilo. Prvá spätná väzba, ktorá prichádza od konzumentov, je veľmi dobrá.

Aj napriek tomu, že sme globálna firma, si uvedomujeme, že chute spotrebiteľov sú lokálne. Tomu prispôsobujeme aj ponuku či inovácie v danej krajine.

Sú výrobky, ktoré predávate s veľkým úspechom doslova desaťročia. Sú aj produkty, ktoré už na pultoch obchodov nenájdeme?

Áno, napríklad rozlúčili sme sa s tou časťou sortimentu Dolce Gusto, ktorá bola na chvoste v predajnosti. Mali sme totiž v ponuke až 35 variantov, no v žiadnom z obchodov na Slovensku by ich spotrebiteľ pohromade nenašiel. Napriek tomu zákazníkom aj naďalej zostalo množstvo druhov na výber.

Tiež sme ukončili aj výrobu rumových praliniek. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale napriek dlhoročnej tradícii popularita tohto produktu medzi spotrebiteľmi postupne klesala. Na druhej strane však veríme, že spotrebiteľov oslovíme našimi novinkami.

Na Slovensku nielen predávate, ale aj vyrábate. V Prievidzi máte závod Carpathia, v ktorom vyrábate dehydrované potraviny. Je stále záujem o tento druh produktov?

Tento segment stabilne rastie. Vždy je to o preferenciách spotrebiteľov. Napríklad, počas pandémie ľudia zrazu zostali doma a hľadali nejaké riešenie. Začali síce viac variť, no zároveň stúpol aj záujem o dehydrované polievky, ktoré sú dlhodobo obľúbené u našich spotrebiteľov. A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, vyvážame ich napríklad do Francúzska, Rumunska, Maďarska, Českej republiky, ale aj do Švajčiarska či dokonca do Južnej Ameriky.

Spomínate pandémiu. Hoci sa už skončila, cítite stále jej vplyv pri predajoch?

Určite, pretože spôsobila výrazné zmeny v správaní spotrebiteľov. Tí zrazu zostali doma a vznikali nové potreby. Napríklad si zaobstarali domáceho miláčika, čím sa zvýšil záujem o krmivá. Stúpol aj dopyt po produktoch v rámci zdravej výživy, po cukrovinkách a väčší rast sme zaznamenali pri položkách, ktoré stoja menej ako jedno euro. To súvisí s infláciou a vnútorným nastavením zákazníkov, že za určité tovary sú ochotní zaplatiť len sumu do určitej výšky. Vyzdvihol by som aj stravu pre novorodencov a batoľatá.

Na záver, aké očakávania máte od tohto roka?

Vývoj za prvé mesiace ukazuje, že situácia sa po pomerne turbulentnom období v retaili stabilizuje. Niektoré kategórie budú musieť reagovať na špecifické vstupy, ako je to napríklad pri kakau alebo káve. Na dôležitosti bude zrejme naberať aj téma digitálnej transformácie, a to tak zo strany výrobcov, ako aj spotrebiteľov. E-commerce je na Slovensku stále pomerne malý, no má obrovský potenciál. Vo všeobecnosti sú naše očakávania pozitívne a na tom aj staviame stratégiu pre tento rok.

Prinesiete na náš trh aj nejaké novinky?

Je ich pomerne veľa a ich príchod na trh je spojený so stratégiou v rámci jednotlivých kategórií. Jednou z nich sú už spomínané Banány biele, ktoré sú už dostupné. V minulom roku sa pod značkou Orion rozšírila ponuka čokolád Študentská pečať o úplne nové príchute tabuľkových čokolád, ktoré sa stali najpredávanejšími novinkami na trhu. Značku Študentská pečať môžu spotrebitelia teraz nájsť aj medzi oblátkami. V minulom roku sme rozšírili aj portfólio obľúbených kyslých želé cukríkov o novinku JOJO Kaktusáci. Pred pár týždňami sme uviedli na trh Lentilky Mega s väčšou farebnou krustou. Novinka je oveľa chrumkavejšia a čokoládovejšia. Nové produkty však predstavujeme aj v portfóliu plant-based kategórie.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Nestlé