5. január 2024 ELA Zo zahraničia ŠOK pre fanúšikov Kobry 11: Herec zahynul pri PÁDE lietadla, spolu s ním aj dve malé deti! Známy herec a jeho dve dcéry zahynuli vo štvrtok pri leteckom nešťastí v Karibiku.

Zdroj: ORF

Svet zasiahla smutná správa. Vo veku 51 rokov tragicky zomrel nemecký herec Christian Oliver, sympatický parťák Semira Gerkhana (Erdogan Atalay), ktorých poznajú aj slovenskí diváci z mimoriadne populárneho seriálu Kobra 11.

Christian Oliver si zahral v najnovšom diele ságy “Indiana Jones”. Herec zahynul pri leteckom nešťastí v Karibiku. Ako informuje NBC News, na miesto okamžite vyrazili záchranári, no aj napriek ich rýchlej reakcii, sa už nič nedalo robiť.

Na palube boli aj Oliverove dcéry Madita (†10) a Annik (†12) a dievčatká nehodu neprežili. Zomrel aj pilot. Podľa správy došlo k tragédii vo štvrtok. Lietadlo sa údajne zrútilo do vody pri malom ostrove Bequia na poludnie.

K rodinnému nešťastiu došlo pri spoločnom vyhliadkovom lete v malom jednoprúdovom lietadle. Počas letu sa dostalo do problémov a pristálo v mori. ​K miestu dopadu lietadla vyplávali záchranári aj rybári v okolí.

Christian Oliver odcestoval so svojimi dvomi dcérami na dovolenku do Karibiku. Práve dokončil natáčanie filmu „Forever Hold Your Peace“. Herec bol známy z mnohých amerických filmov. Zahral si napríklad v snímke Speed Racer, kde stvárnil postavu Snaka Oilera. Zažiaril aj vo vojnovom filme Valkýra po boku Toma Cruisa.

Zdroj: Dnes24.sk