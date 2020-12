3. december 2020 Eva Mikulová Regióny Šok pri pôrode. Mamičke zistili pozitívny test na Covid-19. Aké budú ich Vianoce?

Na oboch neonatologických oddeleniach nemocnice sa šiestim matkám s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 narodilo 6 detí.

Zdroj: UNLP

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice mali všetky COVID pozitívne rodičky svoje deti po pôrode vždy blízko seba. „Jednoznačne podporujeme spojenie matky a dieťaťa čo najskôr po pôrode. Samozrejme, za predpokladu, že to zdravotný stav matky umožňuje a ide len o bezpríznakový priebeh ochorenia koronavírusu,“ hovorí primár Peter Krcho z Neonatologického oddelenia UNLP na Tr. SNP.

Najprv strach, potom úľava

Malý Oliver má už 5 týždňov, je zdravý a pekne prosperuje. Na svet prišiel za zložitých okolností, dnes sa však so sestričkou Izabelou a rodičmi tešia na prvého spoločného Mikuláša.

Na ťažké chvíle, ktoré rodina zažila pri pôrode v októbri, už len spomínajú. Annamárii (27) krátko pred pôrodom vyšiel pozitívny antigénový test na COVID-19.

Previezť ju preto museli do tzv. červenej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach. „Bol to pre mňa šok, doslova hrôza, či som ráno pri rozlúčke nenakazila ročnú dcérku a moju mamu, ktorá sa o ňu mala postarať a pritom je onkologickou pacientkou. Tiež som sa neuveriteľne preľakla, aby sa malý nenarodil nakazený.“ Šok to bol aj preto, lebo nikto z rodiny nemal COVID-19. Samotná Annamária nemala žiadne príznaky ochorenia.

V UNLP Košice ju už čakal pripravený personál. „Lekár aj sestričky boli nesmierne milí a príjemní. Po prvotnom šoku a zdesení, že ma musia previesť do inej pôrodnice, som sa práve v tejto nemocnici konečne upokojila. Tunajší personál mi doslova vynahradil manžela, ktorý nemohol byť pri pôrode,“ spomína Annamária.

Syna ukázali mame ihneď po pôrode, ochotný personál jej spravil aj fotografie, aby ich mohla poslať manželovi. „Hneď ráno po pôrode sme mamičke priložili dieťatko k prsníku. Používala respirátor, pravidelne si umývala ruky. Dieťatko bolo umiestnené v postieľke, neďaleko jej lôžka. Tento spôsob starostlivosti si vybrala mamička, my sme jej vyšli v ústrety, pretože aj v prípadoch COVID pozitívnych matiek je veľmi dôležité, aby boli čo najskôr spolu s dieťatkom a mohli ho dojčiť,“ hovorí primárka Neonatologického oddelenia UNLP Iveta Kostelníková.

Deti sú s matkami

„Keď som jedla, dodržiavala som väčší odstup, aby som kvapôčkami nepreniesla na synčeka infekciu. Nemohla som ho objať, ani mu dať pusu, ale vedela som, že ho musím chrániť,“ vraví Annamária, ktorá si už obe deti užíva do sýtosti a chystajú sa na Vianoce.

„Hoci mala pacientka obavy, aby sa jej narodené bábätko nenakazilo nebezpečnou chorobou, vysvetlil sme jej, že pokiaľ bude dodržiavať opatrenia, nemusí mať obavy,“ konštatuje primárka.

Na jej oddelení mali tri prípady COVID pozitívnych či suspektných matiek. Vždy boli umiestnené so svojimi deťmi.

„Uprednostňujeme toto riešenie. Je to najlepší spôsob ako sa postarať o matky s COVID-19 a o novoro­dencov. Samozrejme, pokiaľ matka nemá klinické príznaky ochorenia a jej zdravotný stav, ako aj zdravotný stav dieťaťa to umožňujú“.

"Materské mlieko vlastnej mamky nie je pre dieťa rizikové, práve naopak, výraznou mierou ho chráni pred všetkými vírusovými infekciami. Tešme sa, že je to tak a snažme sa neoddeľovať novorodencov od ich mamičiek vždy, pokiaľ to je možné a pokiaľ to zdravotný stav mamky a novorodenca dovoľuje,“ hovorí Peter Krcho.

Jedinou metropolou Európy, kde sa deti COVID matiek od nich striktne oddeľujú, je Moskva, všade inde sa zdravotníci starajú o matku a dieťa spoločne-

Zdroj: Dnes24.sk