6. február 2024 Magazín Ona Šokovaná Katka Koščová: V Košiciach sa na ulici dostala do ostrej potýčky „Veď sa už nehnevajme toľko,“ posiela Katka Koščová odkaz ľuďom po incidente v Košiciach.

„Práve som si fotila veľmi pekný záber smetného koša v Košiciach. Do tej debny chvíľu predtým narazil jeden pán a keďže som si to vzápätí odfotila, tak na mňa vyletel, že čo si to fotím, že on došiel ku škode a nedal si vysvetliť, že som si to fotila preto, lebo mne to prišlo strašne zlaté. A vôbec to s ním nemalo nič spoločné, iba ma normálne, esteticky zaujala debna v Košiciach,“ rozhovorila sa historicky prvá víťazka slovenskej Superstar na svojom Instagrame, na čo upozornil portál Koktejl.sk.

Speváčka hulákajúcemu mužovi fotografiu, ktorú si môžete pozrieť aj pod článkom, ukázala. Ten bol ale naštartovaný a speváčkine argumenty zjavne ignoroval.

Koščová tvrdí, že si kontajner všimla ešte pred tým, ako muž do neho narazil. „To, že on doňho potom narazil, vôbec nezmenilo môj zámer a s ním to nemalo vôbec nič spoločné,“ prízvukuje.

Podľa jej slov na ňu kričal brutálnym spôsobom a ani trochu si to nedal vysvetliť.

Ľudia sú podľa Koščovej extrémne „našpanovaní“. „Veď sa už nehnevajme toľko,“ posiela odkaz vychádzajúci z tejto košickej udalosti.

Titulné foto: archívne

1 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk