18 Galéria Zdroj: Facebook.com/VRÁBLE A OKOLIE/Jožinko Jozef Židík SRDCERVÚCE zábery na kúpalisko v Podhájskej: TÚTO spúšť napáchalo zrejme TORNÁDO! FOTO Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preveruje možný výskyt tornáda v priestoroch termálneho kúpaliska v Podhájskej v okrese Nové Zámky. 29. august 2023 han Zo Slovenska

29. august 2023 han Zo Slovenska SRDCERVÚCE zábery na kúpalisko v Podhájskej: TÚTO spúšť napáchalo zrejme TORNÁDO! FOTO Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preveruje možný výskyt tornáda v priestoroch termálneho kúpaliska v Podhájskej v okrese Nové Zámky.

TASR to potvrdili z hydrometeoro­logického ústavu. Kúpalisko je v dôsledku vzniknutých škôd až do odvolania zatvorené.

Výsledok preverovania by mohol byť známy v najbližších dňoch až týždňoch. „Musia sa vyhodnotiť všetky dostupné materiály, merania či prieskum na mieste,“ priblížili zo SHMÚ.

V súčasnosti preto nie je možné potvrdiť, ale ani vyvrátiť možný výskyt tornáda na kúpalisku.

Dôkazy o tornáde

Touto témou sa zaoberajú aj na stránke imeteo.sk. „Vzhľadom na pokročilú nočnú dobu aktuálne neexistuje video toho, čo sa dialo včera v noci v oblasti Podhájskej, no analýza radaru, škôd a meteostaníc z okolia naznačuje, že sa vyskytlo tornádo. To podľa všetkého mohlo zosadnúť severne od obce Čechy, východne od obce Veľké Lovce okolo 23:05 a postúpiť malo od juhu smerom k termálnemu kúpalisku Podhájska. Naznačuje to aj rozsah škôd v danej oblasti,“ uvádzajú odborníci na počasie.

„Amatérske meteostanice sa nachádzajú vo všetkých troch spomínaných obciach. Najsilnejšie poryvy zaznamenala stanice Veľké Lovce, kde vietor dosiahol silu 58 km/h. Na stanici v Podhájskej, vzdialenej od kúpaliska len 1 km, bol zaznamenaný náraz vetra o sile 45 km/h,“ dodali na imeteo.sk.

„Rozsiahle škody sú hlásené výlučne z termálneho kúpaliska. V samotnej obci sú škody menšie. Všetko teda naznačuje, že išlo zrejme o tornádo, ktoré zosadlo južne od kúpaliska,“ doplnili.

Silné búrky

Najmä na západnom Slovensku boli v noci na utorok silné búrky. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji, kde hasiči pomáhali v 66 prípadoch. Búrky spôsobili na západe krajiny výpadok elektriny vo vyše 50.000 odberných miestach. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj prevádzku na infraštruktúre železníc.

18 Galéria

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR