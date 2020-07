26. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Srdcervúci odkaz rodičov Buchtelu (†20): Náš Ondra, ktorý miloval hokej, život, rodinu...

Krutý osud postihol Evu Buchtelovú, ktorej syn Ondřej podľahol zákernej chorobe. Mama mladého hokejistu našla silu a rozlúčila sa s ním aj na sociálnej sieti.

Pani Eva ukázala, že aj napriek ukrutnej bolesti zo straty milovaného syna, je silná žena. Svedčí o tom príspevok na Instagrame, ktorým sa prihovorila Ondřejovi do neba.

Slová plné bolesti

„Náš milovaný Ondra. Chlapec, ktorý miloval hokej, Bayern Mníchov, pizzu, kolu, svoju rodinu, život… Milujeme ťa. Mama a otec,“ stojí napísané v krásnom, no zároveň smutnom odkaze pani Evy Buchtelovej. Jej milovaný syn zomrel po krátkej, ale ťažkej chorobe. Informovali sme vás o tom TU.

Bojoval statočne

Mladý obranca českej reprezentácie do 18 rokov sa len v polovici mája dozvedel o krutej diagnóze. Lekári mu oznámili, že má nádor na srdci, ktorý je veľmi ojedinelý. Buchtela sa s rakovinou srdca pasoval statočne, ale neľútostný boj nemal šancu vyhrať. Dal však do toho všetko. „Môj aktuálny stav? Zlý! Je to ako na hojdačke. V posledných dňoch sa to zhoršilo. Keď som prišiel z nemocnice, mal som problém len na srdci, čiže som aspoň na záchod išiel sám. Keď sa to ale rozšírilo na pľúca, už to nezvládam. Som stále zadýchaný a kašlem. Všetko teda za mňa robí priateľka, od jedla až po… Teda po to, aby ma odviezla na záchod. Je statočná!“ uviedol Ondřej v rozhovore pre isport.cz.

Stála pri ňom

Práve Buchtelova priateľka Aninka bola pri svojom milovanom partnerovi od začiatku boja so zákernou chorobou až do posledného výdychu. Aj ona na sociálne siete napísala dojímavý odkaz. „Si ten najlepší otec, priateľ, kamarát, partner. Navždy!“ uviedla na Instagrame a pridala aj fotku ako kľačí na spomienkovom mieste. Aj keď Ondřej nebol otcom jej sedemročného synčeka, staral sa podľa nej o neho ako o vlastného. Pár bol spolu štyri roky, až kým nezasiahol krutý osud.

„Navždy budeš v našich srdciach. Milujem ťa. A nebojte sa o neho. On povstane na večnosť!“ odkázala Aninka všetkým, ktorí stáli pri jeho milovanom priateľovi.

Zdroj: Dnes24.sk