24. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Smutná správa z Česka: Dvadsaťročný hokejista Buchtel prehral boj s rakovinou srdca

Zákerná choroba mala rýchly priebeh. Český hokejista Ondřej Buchtela zomrel na rakovinu srdca, ktorú mu diagnostikovali pred pár týždňami.

4 Galéria

Mládežnícky reprezentant Českej republiky sa v polovici mája dozvedel krutú správu od lekárov, po tom, čo mu zistili zhubný nádor na srdci. Informovali sme vás o tom TU.

Pasoval sa s ňou statočne

Ondřej bojoval so zriedkavou rakovinou srdca statočne, ale veľmi krátko. Pred dvomi týždňami sme písali o ňom znovu, keď sa pre české médiá vyjadril o priebehu liečby: “Nemám žiadnu poriadnu liečbu. Povedali mi, že je na mne, že sa môžem sám rozhodnúť, či a ako chcem pokračovať. Povedal som, že idem do ďalšieho kola chemoterapie, pretože mi zatiaľ toho príliš nezostáva. Nikto nám zatiaľ viac nepovedal a od nikoho som nepočul, aby som skúsil trebárs toto. Je to veľmi frustrujúce, pretože by som chcel bojovať, ale zatiaľ neviem ako.”

Prišiel šok

Mladík síce plánoval bojovať ako lev, ale masívne metastázy v jeho tele boli proti. Mal však po boku priateľku Aninku, ktorá sa o neho starala s veľkou láskou. Aj posledné chvíle hokejistovho života strávila pri ňom. “Nebojte sa o neho, povstane na vecnosť,” napísala na Instagram a pridala aj další príspevok, ku ktorému dala fotku so spoločným tetovaním. Srdcervúce je však jej video, kde Ondřeja drží za ruku. “Navždy v našich srdciach. Milujem ťa,” dodala.

Zdroj: Dnes24.sk