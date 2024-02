22. február 2024 Tlačové správy Štedro podporený Inter Bratislava aj vďaka Niké lige Tradičný klub s bohatou históriou prechádza od roku 2009 turbulentným obdobím. Jeho značku napriek mnohým ťažkostiam nenechali zaniknúť legendárny Jozef Barmoš a spol.

Vďaka príkladnému prístupu zachovali vychýrenú mládežnícku základňu a tú v spolupráci s Niké ligou podporil Fond pre budúcnosť športu sumou 13 000 €.

Kvalitné podmienky pre 400 detí

Od sezóny 2023/24 je Niké hlavným partnerom najvyššej futbalovej súťaže a z toho ťaží aj Fond pre budúcnosť športu. Grant má možnosť vystrieľať autor gólu mesiaca, o finančnú pomoc sa bojuje v „Hecovačke“ a viac prezradil riaditeľ retailovej siete Niké Stanislav Cintavý. „Som veľmi rád, že sme vďaka futbalovým expertom a projektu Niké ligy nazbierali krásnych 13 000 €. Táto suma skončí v tradičnom klube Inter Bratislava. Verím, že mnohých z jeho mladých hráčov o pár rokov uvidíme na trávniku Niké ligy.“

Každé kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozoberajú experti v magazíne Góóól! V ňom jeden z odborníkov zakaždým tipuje špeciálnu udalosť ako červená kartu, či počet kariet v zápase. Za úspešný tip do záverečného banku putuje 1 000 € a za neúspešný 500 €. Za jesennú časť sa vyzbieralo 13 000 € a porota Fondu sa rozhodla podporiť mládežníkov slávneho klubu, ktorí sa do Fondu pre budúcnosť športu prihlásili krásnym videom. „Výška grantu nás príjemne prekvapila. Okamžite ma ukľudnilo, že našim viac ako 400 deťom dokážeme aj v zimnom období zabezpečiť kvalitné tréningové podmienky a vybavenie ako napríklad nové lopty. Spoločnosti Niké a Fondu pre budúcnosť športu patrí veľká vďaka za štedrú podporu,“ vyjadril sa prezident FK Inter Bratislava Jozef Barmoš.

Mnoho odchovancov v A-tíme

Klubová legenda nám priblížila aj najťažšie obdobie klubu. „Mrzí ma, že od roku 2009, kedy začala éra záchrany Interu, sme sa nedostali k vlastnému stánku. Bez potrebnej infraštruktúry musíme dať veľa prostriedkov na zabezpečenie tréningov.“ Chýbajúci štadión má aj ďalšie následky. Bez neho je podstatne náročnejšie udržať talentované deti v klube. V rámci možností však žlto-čierni robia maximum. „Pre nás zostala priorita mládež, to je budúcnosť. Nastúpili sme na moderný trend. Štruktúra klubu je pevne vybudovaná, tréningové procesy jednotné, kategórie na seba nadväzujú.“

Bratislavský Inter bol vždy známy talentovanou mládežou, čo aj teraz prináša ovocie. „Som spokojný, že po vypadnutí A-mužstva z tretej ligy sme sa hneď v prvom ročníku chytili a s prehľadom vedieme tabuľku. Oproti predošlým rokom zároveň máme mnoho odchovancov, ktorí nastupujú alebo sú členmi A-tímu. To je dobrý signál.“ Pri dvojnásobnom majstrovi Slovenska sme nemohli obísť ani tému návratu medzi elitu. „Až na samotný vrchol, a teda do najvyššej súťaže, je ťažšie sa dostať. Na to treba materiálno-technické a finančné zabezpečenie. Teraz však máme pred sebou iné ciele.“

Prihláste sa do Fondu aj vy!

K spomínaným cieľom priloží ruku aj Fond pre budúcnosť športu. „Každú aktivitu, ktorá smeruje k podpore športu, schvaľujem. Prajem si, aby Fond pre budúcnosť športu do čo najväčšej miery prispel k fungovaniu športových klubov.“ My si zase prajeme, aby ste aj vy prihlásili video na stránku www.nikefondsportu.sk.

