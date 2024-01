29. január 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Svet zasiahol skon známej VEŠTKYNE: Som totálne zničená, povedala krátko pred smrťou Vo veku 49 rokov nečakane zomrela známa kartárka. Pred niekoľkými dňami musela predčasne ukončiť živý prenos. Sťažovala sa na obrovské vyčerpanie.

Milovníkom mystiky ostali len oči pre plač. Vo veku 49 rokov nečakane zomrela známa česká kartárka Jana Demeterová. Informoval o tom server tn.cz.

Smrť zasiahla aj jej kolegu

Smrť jednej z najznámejších českých veštkýň prostredníctvom sociálnej siete potvrdil šéfredaktor časopisu Ve hvězdách Roman Zahrádka.

„Jani, bola radosť s tebou spolupracovať. Vďaka za to, že si sa podieľala svojimi príbehmi na tvorbe časopisu Ve hvězdách. Som rád, že som ti mohol pripraviť u nás k vydaniu tvoju knižku a hlavne som rád za naše dlhoročné kamarátstvo, počas ktorého sme sa častokrát poriadne zasmiali. Všetkým, kto ťa poznali, budeš chýbať. Mnoho ľuďom si svojimi predpoveďami pomohla alebo dokonca zachránila život. Už preto je pre nás tvoj odchod tak nečakaný, ale verím, že je ti teraz dobre. Nech je ti nebo naklonené,“ napísal Roman Zahrádka.

Priznala problémy

Kartárka bola známa aj zo svojho pôsobenia na YouTube, kde prinášala priame prenosy. Na tejto platforme ju sledovalo 17,5-tisíc ľudí.

Ako upozornil server tn.cz, pred pár dňami však živé vysielanie ukončila skôr, než pôvodne plánovala.

„15 minút do konca. Som vyčerpaná, som unavená. Veľa makám, strašne moc. Som totálne zničená, a to som si myslela, že tu budem tri hodiny. To nie je možné,“ povedala Demeterová počas svojho posledného živého vysielania na YouTube.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk