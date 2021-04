4 Galéria Zdroj: GANES Takýto obchod sa u nás len tak tak nevidí: Zabudnite na klasické montérky, je tu škandinávska kvalita! Nájsť na slovenskom trhu s oblečením skutočnú kvalitu nie je jednoduché. Aj keď sú obchodov a e-shopov stovky, často ich majitelia stavajú na dovoze a ani pritom nevedia, za akých podmienok a kde presne sa daný tovar vyrába. 27. apríl 2021 Tlačové správy

27. apríl 2021 Tlačové správy Takýto obchod sa u nás len tak tak nevidí: Zabudnite na klasické montérky, je tu škandinávska kvalita! Nájsť na slovenskom trhu s oblečením skutočnú kvalitu nie je jednoduché. Aj keď sú obchodov a e-shopov stovky, často ich majitelia stavajú na dovoze a ani pritom nevedia, za akých podmienok a kde presne sa daný tovar vyrába.

Oblečenie v ponuke viacerých obchodov je pritom veľmi podobné, priam až uniformované.

Škandinávska kvalita

Sú aj predajcovia, ktorí si trúfli obohatiť svoju bežnú ponuku aj o niečo lepšie, nie vždy je to však základom ich podnikania. Výnimkou so skutočne kvalitnou ponukou je obchod s pracovným oblečením ganes.eu.

Nakúpiť môžete v kamennej predajni v Žiline na Kragujevskej ulici 9 aj prostredníctvom e-shopu.

V ganese nájdete prémiové pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky. Jednoducho komplexnú ochranu pri práci od hlavy po päty. Výnimočná je najmä ponuka služieb, ktoré sa s nakupovaním vi­ažu.

Ponuka spomínaného predajcu je postavená na kvalitných veciach, ktoré sú v západných a škandinávskych krajinách bežným štandardom. „V Nemecku, Švédsku, Dánsku, Nórsku a Fínsku už mentalita národa a geografická poloha nedovolí robiť nekvalitné veci. Samozrejme, tieto veci nie sú nezničiteľné. Majú však mnohoročné skúsenosti a to im dávam veľký náskok,“ hovorí produktový manažér ganes Lukáš Mitana.

„Značky, ktoré náš obchod ponúka, fungujú 60, 80, niektoré dokonca viac než 100 rokov. Tieto značky majú vyladené výrobné procesy, posúvajú trh dopredu, vymýšľajú ohromné veci, majú celé oddelenia na vývoj a používajú vlastné patentované technológie,“ dodáva Mitana.

Práve vo výrobe overených značiek je celé tajomstvo kvality. Majú väčšinou vlastnú fabriku aj dodávateľov, u ktorých sledujú kvalitu vstupných materiálov. Výsledný výrobok tak potom skutočne aj pekne vyzerá.

Z pracovného oblečenia sa tak môže stať odev, ktorý vám poslúži a nesklame vás ani pri športe či prechádzke.

Zladení od hlavy k pätám

„Niekedy, keď od nás zákazníci odchádzajú, tak im až závidím, ako sa dobre obliekli. Keď majú zladený vrch aj spodok, tak v tom môžu chodiť aj do mesta,“ hovorí Lukáš Mitana.

V súčasnosti už pracovné odevy ani zďaleka nepripomínajú klasické montérky. Ponúkajú dvojité alebo trojité prešitie, rôzne kvalitné výstuhy, funkčné prvky (napr. vetranie, strečové materiály pre lepšiu flexibilitu) a aj pekné farby či dizajn.

Zákazník je pánom

„Zatiaľ čo bežný obchodník sa zákazníka opýta, čo presne chce, my so zákazníkmi riešime strihy, materiály, použitie alebo požadované nároky. Sme tu na to, aby sme mu ukázali, čo sa aktuálne nosí. Povie nám, čo robí a aké má predstavy o oblečení, a my už zvyšok dokončíme,“ popisuje kontakt so zákazníkom majiteľ ganes.

Služby ganes vychádzajú z 15 ročných skúsenosti vo veľkoobchode. Skutočne tu platí náš zákazník – náš pán. A kúpou odevu sa starostlivosť nekončí. „Často si pýtame spätnú väzbu – niektorí zákazníci sú dokonca v pomykove, keď im po mesiaci zavolám a opýtam sa ich, ako sa im darí a ako sa vedie nášmu oblečeniu. Ako keby neverili, že môžu mať vlastný názor a že nás zaujíma, keďže podľa toho upravujeme ponuku,“ dodáva na záver úspešný predajca kvalitných pracovných odevov

