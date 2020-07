28. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Tatar to povedal na rovinu: Podmienky počas reštartu NHL? Nie je to ako väzenie!

Hokejisti a členovia realizačných tímov 24 klubov, ktorých sa týka reštart NHL, odleteli do Toronta a Edmontonu. Sú tam izolovaní od zvyšku sveta!

Osem slovenských hokejistov by sa mohlo predstaviť v prípravných stretnutiach pred reštartom sezóny v zámorskej NHL. Nie všetci však v nich nutne nastúpia, každý tím odohrá v príprave len jeden duel a niektoré kluby môžu svoje opory šetriť na „ostré“ zápasy.

Chára a koronavírus

Otázny je najmä štart kapitána Bostonu Zdena Cháru, ktorý vynechal úvodný tréning Bruins po nedeľnom príchode do Toronta, dejiska play off pre tímy Východnej konferencie. Skúsený obranca nemohol ísť v pondelok na ľad, pretože tím nedostal jeho nedeľňajšie výsledky testu na koronavírus. Štyridsaťtriročný Chára netrénoval s Bruins prvýkrát, odkedy sa tím vrátil začiatkom júla po pauze na ľad.

„Tím neobdržal výsledky Zdenovho testu a po porade s lekármi sme sa rozhodli, že kým ich nedostaneme, nebude s tímom trénovať,“ uviedli Bruins na sociálnej sieti Twitter.

Černák v Tampe, a tí ďalší

V skupine o nasadenie sa predstaví aj Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, hráčov Lightning ešte pred ostrým štartom preveria vo floridskom derby Panthers (v stredu o 18.00 SELČ). Washington v kádri s Richardom Pánikom a Martinom Fehérvárym otestuje v príprave Carolina (v stredu o 22.00 SELČ). Kým Pánik má isté miesto v zostave Capitals, Fehérváry je v tímovej hierarchii až ôsmy či deviaty obranca. V príprave však môže dostať šancu, rovnako ako v skupine o nasadenie, a môže trénerov svojimi výkonmi zaujať. Medzi ôsmimi tímami s istou účasťou v 1. kole play off je aj Dallas s Andrejom Sekerom, Stars budú na miniturnaji v Edmontone bojovať o nasadenie s ďalšími tromi mužstvami Západnej konferencie St. Louis, Vegas a Coloradom. Predtým sa ešte v príprave stretnú s Nashvillom (vo štvrtok o 22.00 SELČ). Sekera na pondelkovom tréningu korčuľoval v tretej obrannej dvojici so Stephenom Johnsom.

Ako si žijú hráči?

Hokejisti a členovia tímov musia dodržiavať prísne hygienické predpisy a každý deň absolvujú testy na COVID-19. Hráči vo vyhradených hoteloch bývajú po jednom v izbách, môžu však využívať až 14 reštaurácií. K dispozícii majú aj donáškovú službu. Futbalový štadión BMO Field v Toronte im slúži ako vonkajšia oddychová zóna. Hokejisti však musia znášať odlúčenie od rodín či partneriek.

Tatarove slová

Tatar dostal pri príchode do „bubliny“ od zámorských médií otázku, či sa nebude cítiť ako v známej väznici Alcatraz. „Nie, nie je to Alcatraz,“ odpovedal s úsmevom. „Áno, najprv som bol skeptický. Trvalo istý čas, kým sa vybrali mestá, ktoré budú pre hráčov fungovať ako bubliny. No NHL si dobre urobila svoju domácu úlohu,“ povedal slovenský krídelník. Hokejisti budú celý čas v kontakte iba so spoluhráčmi, trénermi a ďalšími členmi realizačného tímu. „Bude fajn stráviť tento čas so spoluhráčmi. Počas tretej fázy reštartu sme mohli byť doma, teraz zostaneme celý čas s kolegami z tímu.“

Každý tím môže mať na súpiske v „hub city“ maximálne 31 hráčov. Do kádra Calgary sa už nezmestil Adam Ružička, ktorého vedenie Flames pred odletom do Edmontonu poslalo z tréningového kempu domov. Rangers sa rozhodli zobrať do Toronta iba troch zo štvorice pripravujúcich sa brankárov, „Čierny Peter“ zostal Slovákovi Adamovi Húskovi.

Slováci na súpiskách tímov NHL pred reštartom sezóny:

Boston – Jaroslav Halák (b), Zdeno Chára (o) Dallas – Andrej Sekera (o) Montreal – Tomáš Tatar (ú) Tampa Bay – Erik Černák (o) Toronto – Martin Marinčin (o) Washington – Martin Fehérváry (o), Richard Pánik (ú)

Zdroj: TASR